La tormenta descarga con fuerza en la provincia de Valladolid y afecta a un pueblo: cinco avisos por inundaciones

Las calles de Tudela inundadas tras la tormenta. Imagen cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La tormenta ha llegado a Valladolid para descargar con fuerza en la provincia y ha afectado, sobre todo, a un municipio: Tudela de Duero, que ha visto cómo sus calles se inundaban.

El Servicio de Emergencias ha informado de que se han recibido un total de cinco avisos por inundaciones en viviendas.

En concreto han sido en las calles Cervantes, Atlántico, Gachaperos, en el Camino Aldeamayor y en la Urbanización Entrepinos.

Las mismas fuentes apuntan que no hay personas afectadas y que se ha dado aviso a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, a la Policía Local de Tudela de Duero y a la Guardia Civil.

El alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez, ha asegurado en declaraciones a este periódico que entre las 19:10 y las 20:05 horas "se han recogido más de 27 litros" tras el chaparrón.