Moncho Monsalve, el entrenador de los 'mil equipos', selecciones exóticas y que sufrió un infarto en pleno partido

El baloncesto español se ha puesto este martes, 28 de abril, el traje de luto. Hoy se suma una irreparable pérdida en el mundo de la canasta tras conocerse la muerte de Moncho Monsalve a los 81 años.

Nacido en Medina del Campo (Valladolid) el 1 de enero de 1945, su fallecimiento llega tras una prolífica carrera como entrenador y jugador profesional de baloncesto. Llegó a convertirse en una leyenda del baloncesto en España gracias a su paso por el Real Madrid, con quien ganó hasta nueve trofeos.

Fue parte de la plantilla que comenzó a forjar la leyenda europea del Real Madrid de baloncesto. Durante ese periodo, alzó hasta en tres ocasiones la Copa de Europa.

Pero también ganó tres ligas y tres Copas de España en solo cuatro años. Una carrera como jugador plagada de éxitos a nivel de club que compaginó con 61 internacionalidades con la Selección Española de baloncesto, llegando a ganar una medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo (1963).

Tras retirarse en 1972 por culpa de problemas en las rodillas, Monsalve comenzó su trayectoria en los banquillos. Una vida ligada al baloncesto que le llevó a convertirse en un trotamundos, no solo a nivel de clubes, sino también en selecciones.

Llegó a entrenar a entorno de una docena de equipos, entre los que destacan algunos como el FC Barcelona, CB Zaragoza, Castilla Valladolid, CB Hospitalet, CB Murcia, CB Málaga o OAR Ferrol.

También pasó por el Basket Mestre, el Club Deportivo Oximesa de Granada, el Náutico Tenerife, el Cantabria Lobos o el Balneario de Archena.

No se limitó al sector de clubes, sino que también pudo llevar las riendas de algunas selecciones nacionales exóticas como República Dominicana, Brasil o Marruecos. Fue encargado a su vez de dirigir el banquillo de la Selección B Promesas del combinado español e incluso comentarista de televisión.

Con Brasil llegó a clasificarles al Mundial de Turquía 2010 después de conseguir el Oro del Torneo de las Américas. Ya en el final de su carrera como entrenador sufrió uno de los episodios más fatídicos en los banquillos, aunque, por fortuna, logró salir de ello.

Durante un partido, cuando dirigía al equipo junior del UCAM Murcia en un torneo en Getafe, Moncho Monsalve cayó desplomado al sufrir un paro cardiaco.

Consecuencia del infarto en pleno partido, tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital universitario de Getafe, desde donde fue posteriormente reubicado en el Puerta de Hierro. Llegando a estar sedado y con pronóstico reservado, el vallisoletano superó la situación.

A los 81 años, la muerte de Moncho Monsalve deja un vacío en el mundo del baloncesto español. El entrenador de los 'mil equipos' y las selecciones exóticas que un día sufrió un infarto en pleno partido.

Un "privilegio"

Desde que se ha conocido la noticia no han parado de sucederse las condolencias. Unas de las primeras en pronunciarse ha sido la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV), que ha trasladado su lamento por el fallecimiento del extrenador vallisoletano.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Moncho Monsalve, un referente de nuestro baloncesto.



Fue un privilegio conversar con él recientemente para lo que será nuestro próximo libro "Valladolid, escuela de entrenadores".



Un fuerte abrazo a su familia. pic.twitter.com/ketMKTFahz — APD Valladolid (@APDValladolid) April 28, 2026

"Fue un privilegio conversar con él recientemente para lo que será nuestro próximo libro 'Valladolid, escuela de entrenadores'", han señalado en sus redes sociales.

El Real Madrid de baloncesto también se ha pronunciado, definiendo a su exjugador como un "apasionado de los deportes". Según han recordado, Moncho Monsalve llegó a la capital procedente del Atlético San Sebastián, tierra que le adoptó y sobre la que siempre tuvo un apego especial.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) es otra de las instituciones que ha querido despedir al histórico jugador. En su comunicado, inciden en que Monsalve entró en el Hall of Fame en la edición de 2024 después de haber sido un "histórico del baloncesto español y un pionero de nuestro deporte".

A las condolencias también se ha sumado la Federación de Baloncesto de Madrid (FBM), que han lamentado la pérdida del histórico jugador y entrenador. "Nos unimos por la pérdida de una leyenda de nuestro deporte", han apuntado.