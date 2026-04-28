Comienza la transformación del estadio José Zorrilla: aprobada la licencia de obras para instalar ascensores

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el copresidente del Real Valladolid Club de Fútbol S.A.D, Gabriel Solares, durante la firma del protocolo general de actuación Rubén Cacho Ical

El estadio José Zorrilla, casa del Real Valladolid, comenzará a transformarse en breves una vez que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha dado ya luz verde a la licencia de obras para que el club comience a acometer las actuaciones para modernizar la accesibilidad en varias zonas, la seguridad y otros servicios.

Aún sin noticias sobre el cerramiento del fondo norte, que se prevé que los trabajos puedan comenzar el próximo año 2027, esta primera actuación consistirá en la instalación de ascensores, mejora de las circulaciones interiores, localidades para personas de movilidad reducida, redistribución y nuevas zonas VIP o el cumplimiento de los estándares que exige la UEFA.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Valladolid la aprobación de esta licencia de obras que se centrarán principalmente en las gradas norte y oeste, incorporando los citados ascensores, la reorganización de los palcos y la mejora de los recorridos interiores del estadio.

El objetivo es adaptar la instalación a las exigencias actuales del fútbol profesional y los grandes eventos deportivos. Los ascensores estarán adosados a las fachadas norte y oeste, lo que mejorará de forma significativa la accesibilidad y permitirá optimizar los flujos de entrada, circulación y evacuación de los espectadores.

En la mejora de las circulaciones interiores se hará hincapié en la separación de usuarios y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Los trabajos también contemplan el cumplimiento de las dotaciones de aseos, concesiones, área de concourse, ancho de escaleras y pasillos.

La redistribución y creación de nuevas zonas VIP cumplirá con las ratios de lounges recomendados, mientras que se reorganizarán las zonas técnicas de jugadores, árbitros, staff, utilleros, seguridad, médicos y almacenamiento.

La actuación permitirá ampliar las alternativas de salidas de planta generando una mayor seguridad de utilización. El nuevo núcleo de comunicación central, que contempla los ascensores inexistentes hasta ahora, permitirá descongestionar la entrada previa a eventos de la grada y a sumar confort al espectador. Las modificaciones implican una adaptación de las fachadas en las que se actuará.