Autorizada la demolición del antiguo cuartel de Vadillos para levantar un nuevo edificio con 48 viviendas protegidas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la exdirectora general de Vivienda de la Junta, María Pardo Álvarez, durante una visita al antiguo cuartel de la Plaza de Vadillos. Ayuntamiento de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado un nuevo paso en materia de vivienda. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la autorización para demoler la antigua Casa Cuartel de la zona de Vadillos, en la calle Silió nº7, para permitir luego la construcción de un nuevo edificio dotado con 48 viviendas protegidas.

Así lo ha comunicado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante una rueda de prensa en la que ha incidido que con esta actuación se da respuesta a una demanda histórica del barrio. En la parcela, de forma rectangular, el proyecto contempla dos actuaciones diferenciadas.

Por un lado la demolición del antiguo edificio, aprobada hoy, que pertenecía al antiguo conjunto de viviendas protegidas 'Onésimo Redondo' y que luego se convirtió en la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Cuando finalicen los trabajos se dará aprobación a la construcción del nuevo edificio residencial.

La parcela cuenta con 664 metros cuadrados y está delimitada por las calles Silió, Doctor Montero y la Plaza de los Vadillos. El nuevo edificio que se levante en un futuro tendrá siete plantas sobre rasante (baja, cinco alturas y bajocubierta), además de un semisótano. Las 48 viviendas que albergará serán de uno, dos y tres dormitorios.

La actuación, a su vez, incluye 20 plazas de aparcamiento y un patio interior con zona de juegos infantiles. El presupuesto total de ejecución material supera los 4,4 millones de euros y responde a las necesidades que ha fijado la Junta de Castilla y León.

Nuevas viviendas colaborativas de Parque Alameda

Por otro lado, también se ha aprobado el proyecto básico modificado y el de ejecución refundido de la Fase III de la promoción de viviendas colaborativas en régimen de protección destinadas al alquiler social en la calle Campo Charro, en la zona de Parque Alameda.

Esta modificación permite pasar de 152 viviendas a 170, es decir, 18 más de las previstas. Estas se distribuirán en un bloque adicional con una superficie construida de 1.394 metros cuadrados. De esta manera, en conjunto se organizará en nueve bloques homogéneos, con planta baja, primera, segunda y ático.

A este complejo se le suma un edificio específico para zonas comunes dirigidas al modelo de convivencia colaborativa (coliving), en planta baja y primera, además de otro bloque independiente de una planta para albergar las instalaciones centralizadas de climatización.

El nuevo bloque tendrá un presupuesto de ejecución cercano a los 1,8 millones, mientras que la inversión total ascenderá a más de 13.500.000 euros.

Transformación de viviendas en pisos turísticos

Por último, en esta materia se ha aprobado la licencia de obras para reestructurar un edificio de la Plaza Martí y Monsó, nº4, que transformará dos viviendas existentes en ocho apartamentos turísticos. La intervención afectará a las plantas primera y segunda, en dos viviendas actuales de 184,65 y 187,95 metros cuadrados construidos.

Una vez se ejecute la actuación, cada planta tendrá cuatro apartamentos turísticos con superficies que van de los 40,9 a los 54,90 metros cuadrados.