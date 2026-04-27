Valladolid se prepara para San Pedro Regalado: la orquesta Panorama, Vino + Tapas y el regreso de Toño de Candeal

Valladolid calienta motores para la feria de San Pedro Regalado. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha desvelado esta tarde la programación oficial.

Bajo una propuesta que busca combinar la tradición más arraigada con formatos innovadores, la ciudad ofrecerá del 1 al 17 de mayo un despliegue de cultura, música, gastronomía y deporte que se extenderá por múltiples rincones de la capital.

Para empezar, el cartel de este año, obra de la joven Claudia Ruiz Vázquez (Escuela Superior de Diseño), simboliza el compromiso municipal con el talento local y se puede ver en la imagen que se trata de una bailadora de jotas castellanas de espalda.

La Plaza Mayor volverá a ser el corazón de las fiestas, destacando especialmente el miércoles 13 de mayo con el gran espectáculo de la Orquesta Panorama.

A partir de las 20:30h, una de las formaciones de referencia nacional pondrá el broche de oro a los conciertos en el ágora vallisoletana.

La programación musical en este espacio comenzará el sábado 9 con el regreso de Toño Candeal y su espectáculo ‘La picaresca y otras tradiciones’.

El domingo 10, la música clásica y el folclore tomarán el relevo con las Bandas del Conservatorio y el 25 aniversario de Divertimento Folk. El lunes 11 será el turno del grupo El Nido, que presentará su trabajo ‘La constancia’, mientras que el martes 12, la compañía de Zarzuela celebrará su 75 aniversario con la obra ‘Génesis 1956’.

Portugalete y Campo Grande

Una de las grandes apuestas de este 2026 es el renovado protagonismo del Campo Grande, que acogerá propuestas teatrales y familiares, como el I Encuentro de Dulzaineros y Redoblantes o espectáculos de mimo en La Pérgola.

Por su parte, la Plaza de Portugalete se consolida como el núcleo del ocio juvenil y el coleccionismo. Además de la 41 Feria Internacional del Disco, albergará el especial de Conexión Valladolid #conlosnuestros el lunes 11 y el XXVI Festival de Folclore Castellano el día 13.

Las Moreras no se quedarán atrás con el ‘San Pedro Regalado Festival: tardeo guateque’ y sesiones de DJs locales que prolongarán la fiesta hasta la madrugada.

Tradición, Deporte y Gastronomía

El 13 de mayo, día del patrón, se mantendrá la esencia de los actos religiosos e institucionales: la ofrenda floral y la imposición del pañuelo en la Plaza del Salvador (10:45h), seguidas de la procesión y la misa solemne en la Catedral.

En el apartado gastronómico, la gran novedad es la celebración de la feria ‘Vino + Tapas’ en la Acera de Recoletos del 15 al 17 de mayo.

Este evento reforzará el liderazgo de Valladolid en la alta cocina en miniatura y pondrá en valor sus cinco Denominaciones de Origen. Paralelamente, la hostelería local celebrará las XII Jornadas del Espárrago de Tudela y Lechazo I.G.P.

El deporte también tendrá un peso histórico este año con eventos de impacto nacional con la defensa del Título Mundial de Boxeo por Isa Rivero.

El espectáculo del 100 aniversario de los Harlem Globetrotters y La 45 Media Maratón Universitaria y torneos de rugby e inclusión (Boccia y Natación Adaptada).

Con esta programación, Valladolid se prepara para diecisiete días de actividad ininterrumpida que, en palabras del alcalde, "refuerzan la marca de la ciudad y ofrecen una alternativa de calidad para todos los públicos".