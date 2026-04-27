Una rotura de tubería en la Avenida de Burgos de Valladolid afecta a unos 150 usuarios y complica el tráfico

Una fuga de agua registrada en la tarde de este lunes en la Avenida de Burgos de Valladolid ha provocado un reventón que afecta a alrededor de 150 usuarios, según informó el Ayuntamiento.

La incidencia, detectada sobre las 15.30 horas, se localiza en la confluencia de esta vía con las calles Victoria, San Lázaro y Pisuerga, en el barrio de La Victoria, donde a estas horas continúa generando problemas de tráfico.

La empresa pública Aquavall, dependiente del Consistorio, trabaja en la zona para localizar el origen exacto de la avería.

Según fuentes municipales, el alcance del incidente es menor de lo que se preveía inicialmente. “Va a ser menos de lo que se esperaba al principio”, indicaron, precisando que la afectación se limita “como mucho a seis u ocho portales” y no reviste gran trascendencia.

En estos momentos, los operarios están abriendo una zanja para detectar la fuga y proceder a la reparación del tramo dañado. La rotura se ha producido en una tubería de aguas limpias situada en una zona próxima a la ribera del río Pisuerga.

El incidente ha movilizado también a efectivos del Cuerpo de Bomberos, que han trabajado en las labores de achique de agua, así como a agentes de la Policía Local encargados de regular el tráfico en el entorno afectado. No obstante, los semáforos de la zona no han sufrido alteraciones.

La fuga afecta directamente a los edificios situados en la Avenida de Burgos, en el lado par entre los números 4 y 36, y en el lado impar entre el 13 y el 17, en la esquina con la calle Coinvasa. Asimismo, las calles Cáceres y Badajoz se han visto afectadas en su totalidad. Debido a la magnitud de la avería, no se descarta que otras vías cercanas experimenten descensos en la presión del agua.

Los trabajos continúan para restablecer el servicio con normalidad en el menor tiempo posible.