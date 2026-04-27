De México a Valladolid: la apasionante vida del torero Carlos Arruza ya tiene su libro y brilla en Las Ventas

Cuando se cumple el 60 aniversario de su muerte, por accidente de tráfico, ayer fue presentado en la plaza de toros de Las Ventas, (Sala Antonio Bienvenida) el libro sobre el diestro mexicano-español Carlos Ruiz Camino, en los Carteles Carlos Arruza.

De abuelos maternos vallisoletanos y de padres santanderinos, Carlos Arruza fue una leyenda y una figura del toreo y del rejoneo en las décadas de los años 40/50 y 60, llegando a torear con Manolete 60 tardes en ruedos españoles.

Federico Arnás moderó con solvencia el interesante acto, recordando momentos clave de la vida de Arruza, como cuando se hizo ganadero en España y México, destacando sobremanera la figura de su madre, Cristina Ruiz Galicia, quien acompañaba a su hijo por los circuitos taurinos.

En el acto, además del autor, intervinieron Vidal Pérez Herrero, editor de la obra a través de Editorial Temple, Juan Lamarca, del Círculo de Amigos Dinastía Bienvenida, Pepe Moreda, ilustrador y dibujante del libro y el novillero mexicano Emiliano Osornio.

El libro está prologado por Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

Es la segunda presentación del autor en Las Ventas; el año pasado lo hizo con su sexto libro: “Prieto de la Cal, los jaboneros vallisoletanos”, una ganadería de procedencia pucelana, también editado por Temple.

Numerosos amigos y asistentes acudieron a la presentación, destacando al empresario y apoderado Manuel Martínez Erice y los bibliógrafos taurinos José María Sotomayor y Moreno Bermejo.

El próximo 12 de mayo, con motivo de la festividad de San Pedro Regalado, patrono de Valladolid y de los toreros, el libro se presentará en la capital pucelana.