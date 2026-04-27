Irene Carvajal (Vox) desvela amenazas a la puerta de su casa: "Decían que iba muy tranquila por la calle y que eso cambiaría"

La tienente de alcalde y concejala de Educación y Cultura de Valladolid, Irene Carvajal, durante la sesión plenaria de este lunes en el Ayuntamiento.jpeg

La primera teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal (Vox), ha desvelado este lunes que el sábado pasado, día 25 de abril, fue víctima de amenazas por parte de dos chicas jóvenes de "ultraizquierda" cuando se encontraba esperando a su familia a las puertas del garaje de su casa.

"Me dijeron que paseaba muy tranquila por las calles y que eso iba a cambiar", ha apuntado en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que se ha puesto en contacto con la teniente de alcalde tras la sesión plenaria en la que ha denunciado los hechos.

Carvajal ha hecho públicas estas amenazas durante el debate de una moción para pedir rebajar la edad penal mínima de los menores ante delitos muy graves por el auge de las bandas juveniles, principalmente formadas por personas latinas.

Tras ser acusada por PSOE y Valladolid Toma la Palabra (VTLP) de "tener miedo a lo diferente" y de inculcar este pensamiento en el resto, considerando que la moción tenía un tinte racista, Carvajal ha querido aplacar estas críticas asegurando que esta moción también "incluye a españoles", sin distinción de su origen, y ha puesto de ejemplo, precisamente, su caso.

Tal y como ha relatado la propia Carvajal a este periódico, ella se encontraba en la entrada al garaje de su vivienda, donde esperaba a unos familiares. Fue en ese momento cuando se habrían cruzado dos jóvenes y la llamaron en primer lugar "fascista".

"Me quedé bloqueada"

"Miré hacia atrás y me di cuenta de que era por mí. Empezó a gritarme una de ellas diciendo que diera las gracias de que paseaba muy tranquila, por la calle pero que eso iba a cambiar. Lo repitió varias veces", ha asegurado.

Aunque en ese momento se sintió "bloqueada" porque "no te esperas que por la calle te pueda ocurrir esto", Carvajal la hizo saber que su actitud era de "ser una violenta". Sin embargo, las palabras no sirvieron para calmar a la presunta autora, que continuó "repitiéndolo varias veces".

Ante esta situación, decidió hacerles una fotografía y ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que confirma este extremo y le ha recomendado que interponga la denuncia correspondiente, según las fuentes oficiales consultadas por este medio.

Pero Carvajal ha decidido, por el momento, no interponer una denuncia porque prefiere "no molestar a la Policía Nacional en esto y que tengan que hacer una investigación". Advierte, eso sí, que es "un delito grave amenazar a un concejal por su condición y lleva aparejadas penas graves".

En cualquier caso, ha garantizado que tiene "visualmente identificada" a la joven que habría proferido las amenazas y que si vuelve a ocurrir sí que interpondrá la correspondiente denuncia.

Preguntada sobre si conoce si estás jóvenes están relacionadas con algún grupo o colectivo de "ultraizquierda", ideología que les ha atribuido durante el pleno, Carvajal ha resaltado que "alguien que te insulta y te llama fascista como nos llaman aquí en el pleno tanto Pedro Herrero como Rocío Anguita, de derechas o centro derechas no es".

Para Carvajal "está claro que es una persona de ideología de izquierdas" y ha reconocido que está "preocupada" ante "una escalada de agresividad y de violencia".

"Deshumanizar al adversario"

Precisamente, achaca a VTLP y PSOE el generar este ambiente, ya que sus portavoces, Rocío Anguita y Pedro Herrero, respectivamente, considera que contribuyen a "deshumanizar al adversario porque no creen en la alternancia política".

"Es la táctica que se utilizaba en el año 36. Cuando tú cosificas a alguien estás dando carta verde a que se le agreda, se le insulte o amenace", ha lamentado.

Tras este episodio, la teniente de alcalde hace un llamamiento a debatir "las ideas desde la palabra y el respeto, jamás desde la amenaza y la violencia".

"Esa es la base de un Estado de derecho, de la democracia y como a mí me educaron, en el respeto a las ideas del otro y en la confrontación pero siempre desde la palabra y desde la libre circulación de ideas", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que ella viene de "una pluralidad ideológica" en su familia, con varios miembros en las "antípodas" ideológicas, pero en la que la base "siempre ha sido el respeto, el diálogo y la palabra".

"Todos somos personas y jamás dejaría tirado a ningún ser humano ni por su condición, ni por su raza, religión o por lo que piensa", ha zanjado.