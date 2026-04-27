Impactante incendio en la rotonda de Vallsur: más de 20 avisos en pocos minutos por una gran columna de humo

Un incendio en un camión de pequeñas dimensiones ha generado alarma en la tarde de este lunes en Valladolid.

A las 16:55 horas, los servicios de emergencia han recibido más de una veintena de llamadas alertando del suceso, ocurrido en el Paseo Zorrilla, a la altura de la rotonda de Vallsur.

Según la información disponible, el incendio no ha provocado daños personales y no se han registrado heridos ni afectados.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y de los Bomberos, que trabajan en la zona para controlar la situación.

Así ha quedado el camión incendiado Policía Local

La elevada cantidad de avisos recibidos refleja el gran impacto del incendio, que ha llamado la atención de numerosos ciudadanos, muchos de los cuales han tratado de captar imágenes del suceso.

Desde los servicios de emergencia se insiste en extremar la precaución si se circula por la zona, con el fin de evitar incidentes y facilitar la labor de los equipos desplegados.

Los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar mientras se investigan las causas del incendio.