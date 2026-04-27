Comillas ICAI e ICADE, ahora también en Valladolid: la nueva propuesta de la Universidad Pontificia Comillas

Imagen de una de las clases en el aula de Comillas INEA en Valladolid

Acaba de arrancar un periodo vital en la toma de decisiones de muchos jóvenes, que inician la búsqueda de oportunidades de futuro. En este punto, el sector agroalimentario se postula como uno de los ámbitos con mayor proyección profesional en España, empujado por la profunda transformación tecnológica que afronta.

Una oportunidad de acceso a un sector pujante, que representa el 10,3% del PIB en España y genera más de 2,7 millones de empleos, para el que ahora el futuro profesional puede formarse en Valladolid gracias a Comillas INEA, combinándolo con el enfoque de Comillas ICAI y Comillas ICADE.

La industria agroalimentaria es uno de los sectores estratégicos de la economía española. Una oportunidad laboral propiciada no solo por su tamaño, sino porque también necesita ingenieros capaces de integrar la tecnología en la cadena agroalimentaria con procesos de automatización de procesos industriales, digitalización de explotaciones o la incorporación de la inteligencia artificial aplicada a la producción y logística.

El sector agroalimentario afronta un periodo de transformación tecnológica que requiere de perfiles profesionales híbridos Foto cedida por la Universidad Pontificia Comillas iStock

La evolución del sector se alinea con políticas europeas como el Pacto Verde o la estrategia 'Farm to Fork', basadas en el impulso de la sostenibilidad y la digitalización del sistema alimentario.

Un desafío que tiene especial relevancia en Castilla y León, una comunidad con uno de los mayores pesos agroindustriales en España, y pretende dar respuesta al envejecimiento de la población agraria activa, la dificultad para atraer talento joven y la falta de perfiles técnicos especializados en digitalización e industria.

La respuesta formativa: ingeniería aplicada al sector

En este contexto, la Universidad Pontificia Comillas ha lanzado una propuesta que está directamente ligada a esta transformación.

Vista aérea del centro de Comillas INEA en Valladolid

Por un lado, la nueva oferta de Comillas INEA en Valladolid incluye el Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales con itinerario en Ingeniería Agroalimentaria. Este programa combina la base sólida de ingeniería, bajo el modelo de Comillas ICAI, con la aplicación directa en industria agroalimentaria y la formación práctica conectada con empresas.

La experiencia de Comillas ICAI propicia la formación de perfiles que pueden diseñar y optimizar procesos industriales agroalimentarios, implementar automatización, digitalización y análisis de datos en producción, mejorar la eficiencia energética y sostenibilidad de las operaciones y adaptar los sistemas productivos a las nuevas exigencias regulatorias europeas.

La oferta formativa se amplía también con el Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental y Administración y Dirección de Empresas.

Comillas INEA celebra el próximo 9 de mayo unas Jornadas de Puertas Abiertas para dar a conocer su oferta académica

Ante un reto que no es únicamente técnico, Comillas INEA incorpora una visión empresarial a través de Comillas ICADE, donde el profesional podrá afrontar la gestión eficiente de operaciones y costes en entornos industriales complejos, tomar decisiones en escenarios marcados por regulación y volatilidad u optimizar cadenas de suministro agroalimentarias.

Estudiar Comillas ICADE y Comillas ICAI en Valladolid, el valor diferencial

La clave de todo este ecosistema está en la combinación. Por primera vez, la parte de la ingeniería (Comillas ICAI) para transformar procesos y la de empresas (Comillas ICADE) para tomar decisiones y gestionar el negocio puede estudiarse en Valladolid.

Los alumnos de Comillas INEA podrán formarse en Valladolid también bajo la experiencia de ICAI e ICADE

Comillas INEA ofrece un entorno directamente conectado con uno de los sectores económicos con mayor proyección profesional en España.

Jornada de Puertas Abiertas el 9 de mayo

Comillas INEA celebrará el próximo 9 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas en Valladolid para dar a conocer los grados de Comillas ICAI y Comillas ICADE vinculados al sector agroalimentario. La cita permitirá conocer de cerca la propuesta académica, las instalaciones, la metodología y las salidas profesionales de unos perfiles cada vez más demandados.