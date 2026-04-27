El Ayuntamiento de Valladolid pide rebajar la edad penal y revisar el permiso de residencia por el auge de bandas juveniles

El Ayuntamiento de Valladolid, con los votos favorables de PP y Vox, han acordado pedir al Gobierno de España que se rebaje la edad penal mínima de los menores y se revisen los permisos de residencia de los inmigrantes en los casos de los delitos muy graves ante el "aumento" en la ciudad de las bandas latinas.

Vox se ha apoyado en el crimen que acabó con la vida de un joven de 18 años en Valladolid a manos de un menor inimputable en febrero que podría estar relacionado con un asunto de bandas juveniles para presentar esta moción en la sesión plenaria correspondiente mes de abril.

La teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal (Vox), ha defendido su propuesta por el incremento de estos "grupos criminales tipificados en el artículo 70 del Código Penal" y ha incidido en que estos están integrados "por jóvenes de diversas nacionalidades, también españoles".

Para la edil, es un "problema creciente" que implica actividades delictivas como extorsión, violencia física, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas o amenazas y ha resaltado que el suceso ocurrido en Valladolid con el presunto autor de 13 de años "evidencia indicios preocupantes de actividad de este tipo de grupos".

"Es un problema que no es futuro, es presente", ha apuntado. En este sentido, ha insistido que "no se puede mirar a otro lado ante esta amenaza" y ha abogado porque "el internamiento en régimen cerrado tenga carácter preceptivo por razones de prevención especial y protección de la víctima y el interés general".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, cuyo grupo ha rechazado tajantemente la moción, ha acusado a Carvajal de llamar a la "alarma social" que no corresponde "con la realidad ni con los datos oficiales".

Aunque ha reconocido el "problema", la concejala de la oposición ha apelado a que "la rehabilitación y reinserción social de una persona y menos de un menor no puede ser más cárcel y más castigos".

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), antes de anunciar que apoyarían la moción, ha incidido en que se necesita "más vigilancia, prevención, coordinación, recursos y medios", con un control mayor sobre las armas blancas, las bandas y el tráfico de drogas.

En este sentido, ha precisado que la respuesta del Estado "no puede improvisarse" y ha defendido la "firmeza frente al delincuente, ante el que porte un arma blanca en la calle sin justificación, ante el que extorsiona, agrede y muy especialmente ante quien utiliza a los menores para delinquir".

Una línea en la que ha coincidido el concejal del PSOE José Antonio Otero, quien además ha recordado que hace seis meses el PP se abstuvo en una propuesta similar de Vox en el Congreso de los Diputados, que fue rechazada, y ahora decide apoyar alineándose "con su novio".

Asimismo, ha cargado contra Carvajal por "tratar de inculcar a las personas ese miedo a la diferencia". "Murió Franco, pero 50 años después sigue habiendo esa necesidad de identificar enemigos para reforzar esa supuesta identidad", ha lamentado.

En segunda instancia, Anguita ha advertido de que la aprobación de la moción puede propiciar que Unicef retire a Valladolid el sello de Ciudad Amiga de la Infancia y ha lamentado que el PP "apoye esta moción solo por no romper con su socio en este tema".

El edil socialista, por su parte, ha asegurado que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y Municipal ya cuentan con un plan aprobado en 2022 de actuación y coordinación policial contra grupos violentos de carácter juvenil, por lo que no entiende la propuesta de Vox "a no ser que lo que realmente se proponga es lo que hace el ICE americano, ese cuerpo policial cruel y despiadado".

Carvajal, por último, ha incidido en que no permitirán que "Valladolid sea laboratorio para grupos violentos juveniles" y ha insistido en que "no podemos ni debemos ignorar esta realidad", defendiendo que Vox "lo que queremos son alternativas reales para los jóvenes, da igual su nacionalidad".

La moción aprobada con los votos favorables de Vox y PP insta al Gobierno de España a promover inmediatamente la modificación de la Ley Orgánica 5/200, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores, con el objetivo de rebajar la edad de respuesta en caso de delitos especialmente graves.

Por otro lado, también llama al Ejecutivo central a que, cuando el hecho delictivo es cometido con arma blanca, el juez imponga una medida de internamiento en régimen cerrado, fijando la duración conforme a los criterios legales.

También se solicita que se intensifique las medidas de vigilancia, control y prevención de la actividad de las bandas juveniles en Valladolid y que la Junta de Castilla y León promueva programas de prevención en centros educativos.

Por último, la propuesta se trasladará tanto al Gobierno de España como a la Subdelegación en Valladolid, a la Delegación en Castilla y León, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.