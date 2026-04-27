Alberca aboga por mantener el parking de los talleres de Renfe y acusa al Gobierno de paralizar el desarrollo de Las Delicias

Alberto Gutiérrez Alberca durante la sesión plenaria de este mes de abril en el Ayuntamiento de Valladolid.jpeg

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), ha acusado este lunes al Gobierno de España de "paralizar el desarrollo" del barrio de Las Delicias en medio de la polémica por el mantenimiento del aparcamiento disuasorio provisional en los terrenos de los antiguos talleres de Renfe.

Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de abril, el PP ha presentado una moción para abordar la situación del "bloqueo" en estas instalaciones que en las últimas semanas han suscitado diversas reacciones ante la batalla de Ayuntamiento de Valladolid y Renfe por las competencias en su mantenimiento.

En un contexto en el que la construcción de la nueva estación de trenes de Valladolid ha provocado la eliminación de cerca de un centenar de plazas en este aparcamiento, Alberca ha abogado por mantener este parking disuasorio garantizando su uso seguro y estable.

A su vez, el edil 'popular' también ha denunciado que esta "nueva vuelta de tuerca" al convenio vinculado a estos terrenos ha supuesto la paralización del desarrollo urbanístico de la zona en la que se incluía la construcción de 3.000 viviendas de protección oficial.

Durante su intervención, Alberca ha defendido la necesidad de garantizar la continuidad y adecuación como "solución efectiva" a los problemas de aparcamiento en la zona.

Para el edil, la gestión de este convenio urbanístico ha desembocado en decisiones que incrementaban la edificabilidad incluso "por encima de los límites legales" para incrementar los ingresos y se eliminaban zonas verdes en uno de los barrios con mayor densidad edificatoria de la ciudad.

Volviendo a las 3.000 nuevas viviendas de protección oficial, ha acusado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de "no cumplir con las obligaciones del convenio", a pesar de que el Ayuntamiento de Valladolid "ya cedió gratuitamente los terrenos necesarios para los nuevos talleres".

El concejal responsable del área ha advertido de que las consecuencias de este "bloqueo" provoca el "abandono de las instalaciones de los antiguos talleres y la aparición de problemas de ocupación ilegal y suciedad".

En cualquier caso, ha insistido en la voluntad del Ayuntamiento de Valladolid de querer colaborar y ha valorado positivamente los contactos con Renfe para acondicionar el espacio como un aparcamiento disuasorio.

Precisamente, ha explicado que recientemente han recibido un escrito de Renfe en el que planteaban la eliminación del aparcamiento para construir un tanque de tormentas, pero en estos momentos se ha abierto la posibilidad de mantener su utilización si hay un proyecto técnico adecuado.

En este sentido, Alberca ha subrayado que el equipo de Gobierno municipal está dispuesto a invertir para mejorar el espacio con mayor iluminación, drenaje y condiciones de seguridad, integrando el espacio en la red de estacionamientos disuasorios de la ciudad.

Por último, el edil ha tildado de "grave" la actitud de aquellos que, según él, no están defendiendo los intereses de la ciudad de Valladolid, aprovechando para recordar que los terrenos pendientes de cesión están valorados en torno a 500 millones de euros.

"Es sonrojante que se esté defendiendo que no se entreguen unos suelos que ya deberían ser de la ciudad", ha zanjado.

"Deje de marear la perdiz"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, ha acusado a Carnero de llevar "tres años sin hacer nada" y le ha pedido que "deje de marear la perdiz porque puede acondicionar ya el parking", a la vez que ha propuesto tres soluciones.

En este sentido, aunque han encontrado el rechazo de PP y Vox, han propuesto que el Ayuntamiento acondicionase de forma inmediata la parcela que Renfe "cedió gratuitamente en 2021" y, complementariamente, se abra al público las 24 horas el estacionamiento del Mercado de las Delicias, que sería gestionado por Auvasa.

Por último, adicionalmente, pedían acondicionar la parcela municipal entre las calles Boston, Orlando, Adolfo Suárez y Lecce para dar servicio a los vecinos como aparcamiento provisional.

Ante la negativa de PP y Vox, Herrero ha incidido en que el alcalde "haga su trabajo y acondicione la parcela ya" y ha recordado que el Ayuntamiento cuenta desde "hace año y medio" con un informe técnico que valoraba el arreglo de la parcela en 90.000 euros.

"Esta es la realidad. Pero usted a lo suyo. A enredar; a la polémica; al enfrentamiento; a no resolver problemas", ha zanjado el portavoz socialista.