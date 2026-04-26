“Soy policía jubilado”: detenido en Valladolid tras fingir serlo con placas falsas en una disputa familiar en Las Delicias

La Policía Nacional detiene a un varón por presunta usurpación de funciones públicas Cedida

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado 21 de abril en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas, tras identificarse falsamente como agente durante un altercado en plena calle.

Los hechos ocurrieron el martes en la calle General Shelly, esquina con la calle Caamaño, donde una patrulla uniformada que realizaba labores preventivas observó una acalorada discusión entre cuatro personas, dos hombres y una pareja.

Según fuentes policiales, durante el enfrentamiento se produjeron varios intentos de agresión, lo que motivó la intervención inmediata de los agentes, que solicitaron refuerzos.

Una vez en el lugar, las distintas dotaciones lograron separar a los implicados y recabar versiones de lo sucedido. Durante las entrevistas, una de las partes explicó que el origen de la disputa era de carácter familiar, ya que uno de los varones había mantenido anteriormente una relación con la hermana de su interlocutor.

En ese contexto, el individuo señalado se habría identificado como policía, mostrando una placa que portaba en una cartera. Al ser requerido por los agentes, afirmó ser “policía jubilado” y aseguró haber pertenecido a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en Madrid.

Sin embargo, no pudo facilitar su número de identificación profesional, lo que despertó las sospechas de los agentes.

Las comprobaciones realizadas posteriormente en las bases de datos policiales confirmaron que el varón no había pertenecido al cuerpo. Durante un registro superficial de seguridad, los agentes intervinieron unos grilletes metálicos en funda sujetos al cinturón, así como dos carteras con simbología policial: una de cuero azul con anagrama del Cuerpo Nacional de Policía, su DNI y un escudo dorado, y otra tipo portaplacas con un escudo amarillo.

El análisis del material reveló que las placas eran falsas: se trataba de emblemas de plástico con velcro que imitaban el diseño oficial, pero carecían de numeración grabada, un elemento obligatorio en las placas auténticas.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas. Fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del atestado, quedando intervenidos tanto los grilletes como las placas.

Por otro lado, la mujer que lo acompañaba fue propuesta para sanción administrativa al portar un arma blanca.

El detenido fue puesto posteriormente en libertad, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.