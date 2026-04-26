Entra en una casa tras pagar por la cerradura cambiada y acaba detenida en Valladolid

Dos detenidos en Valladolid por distintos casos de allanamiento de morada

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos personas en intervenciones separadas, ambas relacionadas con delitos de allanamiento de morada ocurridos en fechas recientes.

La primera actuación tuvo lugar el pasado día 20 en el barrio de Pajarillos, cuando una mujer fue arrestada tras ser localizada en el interior de una vivienda ajena.

Los agentes acudieron al domicilio tras recibir un aviso a través de la Sala CIMACC 091, después de que la propietaria alertara de que, al llegar a su segunda residencia, encontró la cerradura cambiada y varias ventanas abiertas que previamente había dejado cerradas.

Según explicó la dueña, utiliza esa vivienda de forma esporádica por motivos laborales. Ante las anomalías detectadas, solicitó la presencia de un cerrajero para comprobar si alguien se encontraba dentro.

Tras varios intentos fallidos de contacto, el cerrajero logró abrir la puerta —que no estaba cerrada con llave— mediante el uso de una radiografía.

Una vez en el interior, los agentes localizaron a una mujer sentada en una cama en una de las habitaciones.

La ocupante accedió a recoger sus pertenencias y abandonar el inmueble, asegurando que había pagado a un individuo para acceder al piso, quien supuestamente le abrió la puerta y cambió la cerradura.

La vivienda mantenía todos los suministros activos y contenía efectos personales de la propietaria. Ante estos hechos, la mujer fue detenida como presunta autora de un delito de allanamiento de morada.

Segundo caso

La segunda intervención se produjo dos días después, con la detención de un hombre implicado en un allanamiento violento ocurrido el pasado 9 de abril.

En aquel suceso, la víctima denunció que tres hombres accedieron por la fuerza a su domicilio, lo agredieron y lo expulsaron de la vivienda.

El denunciante, que alquilaba una habitación en la casa de su jefe y del socio de este, mantenía un conflicto con ambos por el impago del alquiler. Según su relato, había recibido amenazas previas por WhatsApp para que abandonara el inmueble.

El día de los hechos, los implicados accedieron con llaves en contra de su voluntad y forzaron la puerta de su habitación.

Uno de ellos, con el rostro parcialmente cubierto, lo agredió e intentó asfixiarlo, mientras le impedía utilizar el teléfono y lo amenazaba de muerte.

Además, otro de los implicados lo intimidó con un espray de defensa personal y le obligó a escribir un mensaje en el que simulaba abandonar la vivienda voluntariamente. El tercer individuo permaneció en el exterior durante los hechos.

Dos de los presuntos autores fueron detenidos inicialmente, y tras la investigación policial se logró identificar al tercer implicado —el encapuchado—, que fue arrestado el 22 de abril.

Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial y quedaron en libertad tras comparecer ante la autoridad competente.