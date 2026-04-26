Daniel Viñé, el fotógrafo sanitario de Valladolid que ha ganado el oro en el Mundial de Fotografía en Islandia

El fotógrafo vallisoletano Daniel Viñé (28-12-1980, Valladolid) ha logrado un importante reconocimiento internacional al alzarse con la Medalla de Oro en la categoría de Naturaleza/Paisaje en la World Photographic Cup 2026, celebrada este 25 de abril en Islandia.

La final del certamen, considerado uno de los más prestigiosos de la fotografía profesional a nivel mundial, reunió en la capital islandesa a representantes de más de 50 países.

En este contexto de máxima exigencia, la obra de Viñé destacó por “su originalidad, su dominio técnico y su capacidad para ofrecer una perspectiva visual sorprendente del entorno natural”, según la organización.

La categoría de Naturaleza/Paisaje premia trabajos que combinan técnica, creatividad y sensibilidad en la representación del medio natural.

En esta edición, la propuesta del fotógrafo vallisoletano ha sido reconocida como la mejor del mundo en su disciplina, consolidando su trayectoria dentro del sector.

Y a pesar de ser un fotógrafo aficionado, pues él se dedica al sector sanitario, es técnico en imagen para el diagnóstico y trabaja en prevención radiológica en los hospitales Clínico y Río Hortega de la ciudad del Pisuerga, su talento no tiene límites.

Obra ganadora

Este galardón supone uno de los hitos más relevantes en la carrera de Daniel Viñé y sitúa a Valladolid en el mapa internacional de la fotografía de naturaleza, reforzando la proyección cultural de la ciudad.

El éxito individual del fotógrafo se enmarca, además, en el destacado resultado del equipo español, que ha conseguido el subcampeonato del mundo en la World Photographic Cup 2026, revalidando el título obtenido en 2024 en Dallas (Texas).

La selección nacional, coordinada por la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen y dirigida por el seleccionador José Hidalgo, ha consolidado un bloque competitivo con presencia destacada en diversas categorías.

La World Photographic Cup, conocida como la “Copa del Mundo de la Fotografía”, reúne anualmente a países de todo el mundo y reconoce la excelencia técnica y creativa en la imagen profesional.

El rendimiento del equipo español refuerza su posición como una de las potencias internacionales en el ámbito de la fotografía.