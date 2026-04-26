Confirmado por el Ayuntamiento: el servicio búho llegará a Santos Pilarica y hay cambios en otras rutas

El servicio búho llegará al barrio de Santos Pilarica: hay cambios en otras rutas

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha el próximo 30 de abril una ampliación del servicio nocturno de AUVASA que permitirá la llegada del búho al barrio de Santos Pilarica.

La medida responde a una demanda vecinal trasladada en los últimos meses a la dirección de la empresa municipal de transporte, especialmente por parte de quienes se desplazan durante los fines de semana en horario nocturno.

La ampliación se realizará a través de la línea Búho 3, que conectará Parquesol con el barrio de Las Flores, atravesando el centro de la ciudad —con paradas en plazas como Poniente y Fuente Dorada— y dando servicio por primera vez a Santos Pilarica.

En sentido contrario, el recorrido partirá de Las Flores, pasará por el mismo barrio y realizará paradas en puntos céntricos como plaza de España y calle Doctrinos. El servicio funcionará los viernes, sábados y vísperas de festivo entre las 23:30 y las 03:30 horas.

Como principal novedad, el Búho 3 modificará su trazado desde plaza de Vadillos para incorporar nuevas paradas en calles como Cigüeña, Templarios y Puente de la Reina, además de adentrarse en Santos Pilarica por la calle Cometa, donde contará con dos nuevas paradas por sentido.

El recorrido también mejorará la cobertura en zonas como Aguanieves y Santa María de la Cabeza, siguiendo en parte el itinerario habitual de la línea 3.

Búho 5

Por otro lado, la línea Búho 5 también se refuerza con nuevas expediciones: una salida a las 00:00 horas desde la calle Duque de la Victoria y otra a las 00:30 desde La Cistérniga.

Esta ampliación permitirá completar la cobertura nocturna entre las 22:30 y las 03:30 horas, especialmente en áreas como Pajarillos y el entorno de la calle Cigüeña.

Con estas mejoras, AUVASA amplía tanto la cobertura geográfica como horaria del servicio nocturno en barrios como Santos Pilarica, Pajarillos y La Cistérniga. Esta decisión se apoya en el incremento del uso del búho registrado en 2025, con un crecimiento del 7,7% y un total de 175.195 viajes.

Además, estas líneas cuentan con el refuerzo del proyecto “Paradas para Todas”, una iniciativa que incrementa la seguridad, especialmente para las mujeres, al permitir solicitar paradas a demanda durante los recorridos nocturnos de los autobuses.