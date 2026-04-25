La Orquesta Panorama llega a un pueblo de Valladolid con concierto gratuito: tiene 1.000 habitantes y muralla medieval

Imagen de archivo de la Orquesta Panorama en Toledo.

El municipio vallisoletano de Villabrágima, en pleno corazón de la Tierra de Campos, se convertirá en el epicentro del ocio regional el próximo domingo 3 de mayo.

La reconocida Orquesta Panorama, considerada uno de los mejores espectáculos itinerantes de España, hará parada en la localidad para ofrecer una actuación que promete marcar un hito en el calendario festivo local.

El evento dará comienzo a las 23:00 horas, brindando a los asistentes una experiencia que va mucho más allá de la música convencional.

El despliegue de Panorama destaca por combinar música en directo de alta calidad con coreografías complejas y acróbatas de primer nivel.

Además de tecnología puntera en iluminación y sonido e impresionantes pantallas LED y efectos especiales de última generación.

Un nivel cultural de gran ciudad

Con una población de 1.075 habitantes (según el censo de 2025) y con una muralla medieval, Villabrágima ha logrado posicionarse al nivel de grandes capitales.

Desde el consistorio han destacado con orgullo que el municipio compartirá cartelera con la capital provincial:

“Villabrágima comparte programación con ciudades como Valladolid, donde la formación actuará durante las fiestas de San Pedro Regalado. Es un hecho que refleja el nivel de las propuestas culturales previstas para nuestras fiestas”, señalaron fuentes municipales a través de sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha subrayado su firme compromiso con una programación que no solo refuerza la vida cultural de los vecinos, también actúe como motor económico.

El formato de la Orquesta Panorama, capaz de conquistar por igual a jóvenes y mayores, garantiza una afluencia masiva de visitantes, consolidando al municipio como un referente de las verbenas de alta gama en la provincia de Valladolid.