Los cinco hábitos incívicos que el Ayuntamiento de Valladolid pone en el punto de mira en su nueva campaña de limpieza

Ayuntamiento y asociaciones de vecinos de Valladolid colaboran en una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la limpieza viaria

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, ha puesto en marcha una nueva campaña de concienciación ciudadana sobre la limpieza viaria, en colaboración con las asociaciones vecinales de la ciudad.

La iniciativa fue abordada en una reunión celebrada el pasado 16 de abril entre el concejal del área, Alberto Cuadrado, y representantes de las federaciones vecinales Conde Ansúrez y Antonio Machado. En este encuentro se definieron las líneas principales de una campaña centrada en cinco conductas que afectan directamente al estado de las calles.

El abandono de enseres, el depósito de bolsas fuera de los contenedores, el incorrecto reciclaje de cartón —como dejar cajas sin doblar—, los orines de perros y las colillas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la campaña utiliza infografías de diseño sencillo y actual con el objetivo de llamar la atención de la ciudadanía sobre el impacto que estas prácticas incívicas tienen tanto en la imagen de la ciudad como en el funcionamiento del servicio de limpieza.

Durante la reunión de coordinación, las federaciones vecinales —que agrupan a un total de 38 asociaciones— mostraron su respaldo a la iniciativa y se comprometieron a colaborar en la difusión de los mensajes mediante la colocación de carteles y su difusión en redes sociales.

Además, el Ayuntamiento prevé distribuir estos materiales en mercados, centros cívicos, centros de vida activa y CEAS, así como a través de sus canales digitales. También se ha solicitado la implicación de otros 12 colectivos vecinales no integrados en federaciones para ampliar el alcance de la campaña, tanto en formato físico como online.

Con esta acción conjunta, el Ayuntamiento y el tejido vecinal buscan reforzar la responsabilidad compartida en el cuidado del espacio público y avanzar hacia una ciudad más limpia y sostenible.