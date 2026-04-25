Accidente múltiple en Valladolid: seis heridos, entre ellos una menor, tras un terrible choque en la N-601

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este sábado, 25 de abril, se ha saldado con seis personas heridas.

Todo ha ocurrido tras la colisión entre dos turismos en el kilómetro 153 de la carretera N-601, a su paso por el municipio vallisoletano de Hornillos de Eresma.

Según informó el centro de emergencias 1-1-2 a este medio, el siniestro tuvo lugar a las 9:12 horas, momento en el que se activó un dispositivo de seguridad y asistencia compuesto por agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Tras una primera valoración en el lugar de los hechos, los efectivos sanitarios procedieron al traslado de todos los afectados a distintos centros hospitalarios; en concreto, una ambulancia de soporte vital básico evacuó a dos mujeres de 80 y 45 años al hospital de Medina del Campo.

Mientras que una segunda unidad trasladó al hospital Río Hortega de Valladolid a los otros cuatro implicados: dos mujeres de entre 30 y 50 años, una menor de 16 años y un hombre de unos 30 años.