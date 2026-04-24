De un control al caos en Valladolid: se lía a puñetazos con los policías que le dieron el alto y acaba detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid, el pasado 20 de abril, a un hombre como presunto delito de atentado contra un agente de la autoridad y otro de lesiones.

A las 18:45 horas del pasado lunes, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valladolid, que estaban haciendo un control estático en la Carretera de Soria, procedieron a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y lesiones.

Control

Durante el dispositivo, el agente encargado de la selección de vehículos indicó al conductor de un turismo que “accediera a la zona de control”.

El varón ignoró las indicaciones, por lo que el agente se aproximó y golpeó suavemente el vehículo con la mano para llamar su atención.

Fue entonces cuando el conductor reaccionó de forma hostil y cuestionó la actuación policial, alegando que la parada se debía a su nacionalidad.

Finalmente, el vehículo accedió al área de registro, donde otro agente le requirió que apagase el motor, retirase las llaves del contacto y entregase la documentación personal y del vehículo.

Agresión

Según apuntan fuentes de la Policía Nacional, el varón “se negó reiteradamente a colaborar y, de manera súbita, propinó un puñetazo al agente para alcanzarle en el mentón.

Acto seguido, introdujo la marcha atrás y aceleró bruscamente, desplazándose a gran velocidad y obligando al agente a apartarse para evitar ser atropellado.

Ante la maniobra evasiva, otro agente que daba seguridad a la intervención abrió la puerta del copiloto y se introdujo en el interior del vehículo, logrando detener su movimiento.

En ese momento, un tercer agente abrió la puerta del conductor y extrajo al varón, que ofreció resistencia activa, lanzando golpes contra los policías.

El individuo fue informado de inmediato de su detención como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y trasladado a dependencias policiales por un indicativo del Grupo de Atención al Ciudadano.

Como consecuencia de la agresividad mostrada por el detenido, dos agentes resultaron heridos: uno de ellos con diagnóstico de policontusiones y el segundo con fractura de maléolo interno.

La Policía Nacional continuó con las diligencias oportunas en dependencias policiales hasta la puesta a disposición judicial del detenido que fue puesto en libertad.