La abogada de Óscar, tajante tras el registro del zulo: “No pueden encontrar nada porque allí no estuvo Esther”

En el chalé de Traspinedo no hay un zulo, se trata de una bodega. Es la conclusión de la UCO tras inspeccionar durante 15 horas el habitáculo localizado por el nuevo dueño del inmueble y del que se tomaron muestras e hisopos de la trampilla, oculta bajo una losa, y del borde de la escalera y de los peldaños.

Todo ello, debido a que se trataba de una zona caliente, por ser estrecha, y al meter un cuerpo inerte por ahí, cabía la posibilidad de que se pudiese golpear o sufrir una erosión o roce, tanto en la ropa como en la piel. Una fuente de la la Guardia Civil es tajante sobre los resultados de los hisopos analizados en el laboratorio: "El dato de interés es que no hay ADN de Esther".

La defensa de Óscar Sanz, único investigado por la muerte de Esther López, se ha mostrado contundente después del registro practicado en el cubículo de 12 metros cuadrados, hallado en el antiguo chalé familiar de Traspinedo y ha defendido que los análisis del laboratorio no modificarán el escenario judicial abierto, en la víspera de que se celebre el juicio a partir de septiembre o del mes de octubre.

La abogada Loreto Sancho ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que durante la inspección del habitáculo su cliente “no fue interpelado” por ningún miembro de la UCO ni de la Policía Judicial.

Según ha explicado, Óscar acudió el jueves al chalé porque tenía “derecho” a estar presente durante el registro, no porque su presencia hubiera sido requerida de forma obligatoria por la autoridad judicial.

La letrada ha sido especialmente contundente al explicar por qué el acusado no acudió el viernes a la segunda jornada de inspección: “Tenía que hacer otras cosas más interesantes que estar allí perdiendo el tiempo”.

El registro del zulo, ahora definido como bodega, fue descubierto días atrás por el nuevo propietario de la vivienda cuando reparaba unos problemas de humedad, y se prolongó durante dos jornadas consecutivas. El viernes, tras unas quince horas de inspección, la UCO se marchó de Traspinedo.

La diligencia fue acordada por el juzgado después de que saliera a la luz la existencia de ese espacio subterráneo, que no figuraba en los planos de la casa y al que se accedía a través de una trampilla situada debajo de la litera de un dormitorio.

En el operativo participaron equipos especializados de la Guardia Civil, entre ellos, miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, ya que el sótano se encontraba inundado. Según los primeros análisis de los laboratorios de criminalística, en las muestras recogidas no se han hallado restos biológicos compatibles con Esther López.

“No tenemos miedo”

La letrada que ejerce la defensa de Óscar sostiene que el resultado definitivo de las pruebas no alterará las conclusiones de las partes ni tendrá incidencia en la acusación que pesa sobre si cliente que deberá enfrentarse a un jurado popular, en la Audiencia Provincial.

La abogada Loreto Sancho ha hecho una lectura clara de lo que, a su juicio, arrojarán los informes: “No pueden encontrar nada porque allí no estuvo Esther”.

La letrada tampoco cree que estos análisis de la UCO puedan modificar la petición actual de cárcel contra su cliente ni añadir nuevos delitos antes del juicio, como un posible delito contra la integridad moral por una hipotética ocultación del cadáver o una retención ilegal.

“No esperamos que cambie nada porque no pueden encontrar nada porque ahí no estuvo Esther”, ha insistido la letrada, antes de añadir: “No tenemos miedo, estamos tranquilos, no creemos que cambie sus escritos de conclusiones ni la Fiscalía ni las acusaciones”.

Un hallazgo que reabrió una línea de investigación

El descubrimiento del zulo provocó que la Audiencia de Valladolid devolviera la causa al órgano instructor para practicar nuevas diligencias antes del juicio. La inspección buscaba determinar si en ese espacio podía existir algún rastro biológico o indicio relacionado con Esther López, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo.

La Guardia Civil remitió esta semana al juzgado un informe preliminar con fotografías y detalles de los trabajos realizados en el habitáculo. De momento, los primeros resultados conocidos no apuntan a la existencia de material genético compatible con la víctima, una circunstancia que la defensa interpreta como un refuerzo de su tesis: que Esther nunca estuvo en ese lugar.

Óscar S. M. sigue siendo el único acusado por la muerte de Esther López. La familia de la víctima pide 39 años de cárcel, mientras que su defensa mantiene la solicitud de sobreseimiento.