Muere un motorista en un fatal choque con un turismo en Peñaflor de Hornija

Un motorista de unos 50 años ha perdido la vida esta mañana en una colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 9 de la VP-5503, en Peñaflor de Hornija (Valladolid).

A las 12:27 horas, el 112 recibió una llamada alertando del accidente y ya se alertaba de que el motorista se encontraba inconsciente.

Así, el 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Valladolid rural y una ambulancia soporte vital básico hasta el lugar.

Allí, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del motorista y atendió a una mujer que posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital.