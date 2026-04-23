Helicóptero ubicado en Valladolid

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Valladolid

Muere un motorista en un fatal choque con un turismo en Peñaflor de Hornija

El accidente ha ocurrido antes de las 12:30 horas en la VP-5503.

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Un motorista de unos 50 años ha perdido la vida esta mañana en una colisión entre una moto y un turismo en el kilómetro 9 de la VP-5503, en Peñaflor de Hornija (Valladolid).

A las 12:27 horas, el 112 recibió una llamada alertando del accidente y ya se alertaba de que el motorista se encontraba inconsciente.

Así, el 112 informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias, que movilizó un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Valladolid rural y una ambulancia soporte vital básico hasta el lugar.

Allí, el personal sanitario confirmó el fallecimiento del motorista y atendió a una mujer que posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital.