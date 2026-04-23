La campa de Villalar recupera el pulso en su 50 aniversario con 15.000 asistentes en el Día de Castilla y León

La campa de Villalar de los Comuneros ha recuperado este 23 de abril su carácter más reivindicativo con la asistencia de unas 15.000 personas, según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno hasta las 13:45 horas.

En una jornada marcada por la alternancia de sol y nubes y temperaturas elevadas, la celebración del Día de Castilla y León ha alcanzado su 50 edición conmemorando la histórica concentración de 1976.

El flujo de asistentes ha sido constante durante toda la mañana, contabilizándose más de 5.000 vehículos y una veintena de autobuses en los alrededores de la localidad vallisoletana.

El acto central ha girado en torno a la lectura del manifiesto, firmado por 15 partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales, junto al Ayuntamiento de la villa.

La actriz vallisoletana María San Miguel ha sido la encargada de poner voz a un texto que ha lanzado un rotundo "grito" contra la guerra, con una petición expresa para frenar el "genocidio" en la franja de Gaza.

El documento ha proclamado la defensa de la democracia y la convivencia frente a los discursos de odio, situando a la "extrema derecha" como la principal amenaza para las políticas públicas de los próximos cuatro años.

El manifiesto ha incidido especialmente en la situación política de la Comunidad tras las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo.

Los firmantes alertan de que Castilla y León se encuentra de nuevo en la "casilla de salida" debido a la alianza entre PP y Vox, formación que, según denuncian, condicionará la agenda institucional.

Además, el texto vincula la situación regional con el contexto internacional, lamentando que los socios de gobierno en la Comunidad se alineen con quienes promueven conflictos en Oriente Próximo, generando crisis humanitarias de consecuencias imprevisibles.

En el plano de los reconocimientos, esta jornada ha servido para estrechar lazos internacionales con la entrega del III Premio Villalar de los Comuneros, otorgado por Izquierda Unida al pueblo de Cuba.

El embajador cubano en España, Marcelino Medina, ha recogido el galardón de manos de Enrique Santiago y Juan Gascón, destacando la resistencia "heroica" de la isla ante el bloqueo estadounidense.

Medina ha calificado el premio como una muestra simbólica de solidaridad en un momento de especial dificultad para el suministro energético en su país, cerrando así una jornada donde la identidad comunera se ha mezclado con la política internacional y la movilización social.

Conciertos

Además, más de 135.000 castellanos y leoneses participaron en las actividades organizadas por la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, con motivo del Día de la Comunidad.

En la noche de ayer, alrededor de 125.000 personas asistieron a los 12 conciertos gratuitos celebrados de manera simultánea en las nueve capitales de provincia, así como en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada.

Se trata de una cifra récord, con un incremento cercano al 25 % respecto al año pasado, y con especial afluencia en León, Salamanca, Ponferrada y Aranda de Duero.