Las víctimas del terrorismo alzan la voz contra la manipulación: “La democracia se fortalece con memoria”

En la mañana de este miércoles, 22 de abril, el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sebastián Nogales, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, han presentado en la institución provincial las III Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo de Castilla y León.

Una actividad que se desarrollará el 29 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y que está organizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Gobierno Vasco.

La presente edición de estas jornadas lleva por título "El relato del terrorismo: memoria y manipulación" y el objetivo es que expertos y víctimas del terrorismo expongan sus opiniones y reflexiones sobre cómo se está construyendo el relato del terrorismo en nuestro país.

La importancia de legitimar a los actores que deben participar en la construcción de dicho relato y alertar sobre el peligro de manipulación del relato y que éste sea construido por los victimarios o su entorno.

Conrado Íscar ha señalado que la celebración de esta jornada es “una obligación moral” y que “este año, se centra en el relato del terrorismo, la memoria y la manipulación”.

“Esta temática no está elegida al azar. La inmediatez, y el ruido pueden desdibujar la realidad. Estas jornadas están diseñadas para defender la verdad, un relato de décadas de dolor para que no esté escrita por los verdugos sino por las víctimas en etapas negras de nuestro país”, ha añadido el presidente de la institución provincial.

Conrado Íscar ha reafirmado “el compromiso con las víctimas” y ha añadido que “la democracia se fortalece con la memoria”.

“Que no hablen los que blanquean”

Sebastián Nogales recordó que “estas jornadas están abiertas al público en general, por lo que animo a todas aquellas personas interesadas en escuchar a expertos sobre el terrorismo, que acudan a la Facultad de Derecho donde víctimas del terrorismo y especialistas de diferentes ámbitos aportarán sus experiencias profesionales y personales en un tema tan importante como es la construcción del relato”.

“Queremos dar voz al relato del terrorismo con memoria y sin manipulación. Alertar sobre el peligro de esta manipulación del relato con expertos y víctimas que construyan dicho relato tal y como fue”, ha añadido Nogales, que ha apostado también por “mantener viva la memoria y que no hablen los que blanquean”.

“Debemos cuidar la democracia. Con desinformación se deteriora esa conciencia democrática”, ha finalizado Nogales.

El programa

Las III Jornadas Autonómicas sobre Terrorismo de Castilla y León están dirigidas por el periodista leonés Pedro Lechuga Mallo y se articularán a través de cuatro mesas redondas, dos en horario de mañana a partir de las 10:15 horas en el aula Mergelina y dos en horario de tarde a partir de las 16:00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho.

La primera mesa redonda se centrará en el tratamiento del terrorismo en las aulas y se proyectará un reportaje audiovisual, para posteriormente conocer la opinión de una estudiante de Criminología y de dos profesores de Derecho y Periodismo de la Universidad de Valladolid.

La segunda mesa redonda se centrará en cómo el arte construye el relato a través de documentales, la ficción y la literatura, en la que participarán el director de cine documental Iñaki Arteta, la productora de la película 'La Infiltrada' María Luisa Gutiérrez y el periodista y escritor Fernando Rueda.

La sesión de tarde comenzará con una mesa redonda en la que se hablará sobre homenajes a terroristas que se están realizando actualmente y en la que participarán Eduardo Mateo, responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Inés Gaviria, responsable de Comunicación y Proyectos de COVITE y Florencio de Marcos Madruga, profesor de Derecho Penal de la UVa y Magistrado-Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Las jornadas finalizarán dando voz a las víctimas Juan Francisco Benito, presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marceliano Gutiérrez Rodríguez, Comisario Principal Honorario de la Policía Nacional, y María Caballero Martínez, representante de la Fundación Tomás Caballero.