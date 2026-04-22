Procesan a un médico acusado de agredir sexualmente a varias personas en hospitales de Valladolid y Burgos

La titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid ha procesado por varios delitos de agresión sexual y varios delitos contra la intimidad a un médico que ejerció en hospitales de Valladolid y Burgos, como han informado fuentes jurídicas.

Además, ha mantenido su situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza para esta persona.

En la parte dispositiva del auto de procesamiento, remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recogida por este periódico, se declara al médico como “procesado por los delitos de agresión sexual con penetración”.

También por “delitos contra la intimidad”, por lo que se le requiere para que “el plazo de tres días designe abogado y procurador”.

Además, se “mantiene la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza” así como “medidas cautelares de prohibición de aproximación a menos de 300 y 500 metros de las víctimas y la prohibición de comunicación por cualquier medio”.

También se le “prohíbe ejercer como médico o facultativo sanitario en cualquier centro público o privado y que realice el ejercicio de su profesión en consulta privada”.

Finalmente, como señala la parte dispositiva del auto, se requiere al procesado que “preste una fianza de 32.000 euros para asegurar provisionalmente las responsabilidad pecuniarias que pudieran imponérsele en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Con el apercibimiento de que “de no prestarla se le embarguen bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.