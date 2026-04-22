Buscan a Youness, un hombre desaparecido desde el pasado 14 de abril en Medina del Campo

Medina del Campo está en vilo por Youness Z, un hombre de 39 años del que se desconoce su paradero desde hace más de una semana.

SOS Desaparecidos ha dado la voz de alarma por su ausencia desde el pasado 14 de abril y ha difundido, a través de sus redes sociales, un cartel con diversos datos que pudieran ser claves para su reconocimiento y dar con su paradero.

El desaparecido tiene 39 años, mide 1,80 metros de estatura, es de complexión fuerte, tiene calvicie total y gorra.

Además, se le asocia la propiedad de un Opel Astra de color blanco con matrícula VA 3191 AH.

Desde la SOS Desaparecidos han ofrecido el teléfono de contacto: 868 286 726 y el correo: info@sosdesaparecidos.es para que cualquier persona que tenga información sobre el varón pueda aportarla.

Todo para dar, cuanto antes, con el paradero de este varón.