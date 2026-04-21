Propinan una paliza a la propietaria de un bar de La Rondilla: hay tres detenidos

La propietaria de un bar del barrio de La Rondilla, en Valladolid, ha sido brutalmente agredida en la tarde-noche de este pasado lunes, 20 de abril, por al menos otras dos personas, que han sido detenidas junto a un tercero que arremetió contra los agentes.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este periódico, hasta el lugar acudieron agentes del cuerpo municipal y del estado tras recibir un aviso a través de la sala conjunta.

Fueron los agentes de la Policía Municipal quienes se encargaron de detener a las dos presuntas personas que perpetraron la agresión a la hostelera.

Por su parte, los funcionarios de la Policía Nacional detuvieron a una tercera persona, relacionada con los otros dos arrestados, que, aunque en un principio no participó directamente en la agresión, sí arremetió contra uno de los agentes.

La investigación aún permanece abierta, desconociendo por el momento los motivos de la agresión así como su naturaleza. Los tres arrestados fueron trasladados hasta dependencias policiales para tomar declaración mientras que la agredida fue evacuada hasta un centro hospitalario.