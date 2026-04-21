Encuentran el primer nido de avispa asiática en Valladolid ciudad: "Hay que evitar movimientos bruscos"

Por primera vez en la ciudad, el pasado 18 de abril se ha retirado un nido de avispa asiática, conocida como velutina, en Valladolid. Un hecho que hace afrontar al servicio de Bomberos del Ayuntamiento "una nueva realidad" para la que este martes han recibido una formación por parte de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

Según han informado fuentes de los bomberos a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el hallazgo se produjo en la Avenida de Gijón y el nido, que estaba vacío, fue retirado en un bote de cristal y trasladado para su posterior análisis.

Lejos de las impactantes imágenes del habitual nido de avispa asiática de grandes dimensiones, en esta ocasión se trataría de un nido de origen primario, de unos 10 centímetros, que es utilizado por la reina del enjambre para depositar las larvas entre 15 y 20 días para luego trasladarse ya a uno secundario en la copa de un árbol.

Avistado el primer nido de avispa asiatica en el municipio. Sin ánimo de alertar y sí divulgar sobre ello, es importante saber cómo reconocerla y qué hacer si te encuentras con ellas.

🐝 Cómo identificarla… pic.twitter.com/nfUPEUErbE — BomberosVLL (@BomberosVLL) April 21, 2026

La principal diferencia entre un nido primario y secundario, es que el primero de ellos permanece estable en tamaño, mientras que el segundo sí que va creciendo a medida que aumenta la colmena.

Desde el servicio de bomberos se garantiza que no hay peligro en la zona donde fue hallado este primer nido y que, desde entonces, no se ha vuelto a recibir ningún aviso a este respecto.

En cualquier caso, dada la nueva situación, han comenzado a trabajar en la elaboración de protocolos junto a la Junta de Castilla y León para abordar estas situaciones en caso de repetirse.

Los nidos secundarios, según la formación recibida por los bomberos de Valladolid este martes, suelen ubicarse en las copas de los árboles en zonas soleadas y cercanas al agua. Su identificación temprana permite neutralizar a la reina cuando permanece dentro.

Cabe resaltar que este tipo de intervenciones requieren de planificación, ya que no son situaciones que se resuelvan en pocos minutos. Es necesario establecer zonas de exclusión amplias, llegando a evacuar calles si fuera necesario, para proteger a viandantes y efectivos actuantes.

En caso de recibir una picadura de la avispa velutina, la víctima debe lavar rápidamente con agua y jabón, aplicar frío local y vigilar síntomas ante reacciones alérgicas, avisando a los servicios de emergencias si hubiera signos de gravedad.

Recomendaciones a la ciudadanía

De la misma manera, en caso de producirse nuevos hallazgos, se lanza un mensaje de tranquilidad y una serie de recomendaciones para afrontar la situación. La primera y más importante, es que debe saberse que esta especie de avispa es especialmente peligrosa, que puede llegar incluso a atacar si un individuo se acerca al nido, sin necesidad de que este realice algún movimiento intimidatorio.

La avispa velutina no solo pica, sino que también escupe veneno, y es especialmente peligrosa para personas alérgicas, pudiendo llegar a ser mortal. Entre las principales recomendaciones está evitar movimientos bruscos pero sin mantenerse quietos.

Asimismo, en caso de avistamiento, se precisa la necesidad de llamar rápidamente al 112 para actuar lo antes posible por parte de los servicios profesionales. Es imprescindible que ningún ciudadano actúe por cuenta propia y no destruya los nidos, especialmente si quedan avispas asiáticas fuera, ya que podrían anidar en otros lugares.

En caso de identificar algunos de estos nidos, se recomienda evitar perfumes y cremas aromáticas. Tampoco es aconsejable dejar cerca bebidas y alimentos especialmente azucarados y se invita a revisar en viviendas y fincas los tejados, aleros y árboles, dando aviso en caso de avistamiento.