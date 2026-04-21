El Ayuntamiento estalla contra Renfe: cuatro meses de silencio ante las obras del aparcamiento de los antiguos talleres

Aparcamiento de los antiguos talleres de Renfe en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Maps.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene un firme pulso administrativo con Renfe ante lo que califica como una falta de respuesta que condiciona gravemente la movilidad en el barrio de las Delicias.

Según la carta remitida por la Concejalía de Tráfico y Movilidad registrada el pasado 10 de diciembre de 2025, el Consistorio solicitó formalmente una extensión del permiso de uso sobre la parcela de la antigua Base de Mantenimiento Integral para poder acometer obras de mejora.

A pesar de que la operadora ferroviaria ha tildado recientemente de desinformación las quejas municipales, el Ayuntamiento ha reafirmado hoy que, tras cuatro meses de espera, sigue sin obtener una autorización efectiva que le permita intervenir legalmente en un suelo que no es de su propiedad.

La controversia se centra en un espacio de 4.250 metros cuadrados ubicado en la Avenida de Segovia, una zona estratégica que el Consistorio pretende consolidar como aparcamiento disuasorio en el entorno de la Zona de Bajas Emisiones.

El proyecto municipal para este enclave, que cuenta con una capacidad aproximada de 142 plazas para vehículos ligeros, no se limita a un simple uso provisional del suelo, sino que contempla una inversión para dotar al recinto de condiciones óptimas de seguridad y funcionalidad.

Lo que el Ayuntamiento busca no es simplemente un parche, sino una transformación integral que convierta un solar de tierra en un espacio digno para los vecinos.

Los planes municipales detallados en esa carta enviada a Madrid incluyen desde el asfaltado y la mejora de los accesos hasta la instalación de farolas para garantizar la seguridad nocturna, además de una red de alcantarillado que evite los charcos y el barro cada vez que llueve.

Sin embargo, el proyecto ha chocado frontalmente con la postura de Renfe.

Mientras la operadora dependiente del Ministerio de Transportes, cuya cartera ocupa el excalde de la ciudad, Óscar Puente Santiago, se desentiende alegando que el mantenimiento es cosa del Consistorio y que ellos no ponen trabas, el Ayuntamiento de Valladolid se encuentra con las manos atadas legalmente.

Al no ser los dueños del suelo, los técnicos municipales sostienen que entrar con las máquinas sin un permiso de obra civil explícito sería una temeridad jurídica.

Por ello, en su comunicado de hoy, el Consistorio ha vuelto a apelar al sentido común y a la lealtad entre instituciones, recordando que su única intención es facilitar el día a día de los ciudadanos y ofrecer alternativas reales de aparcamiento en una ciudad que camina hacia la movilidad sostenible.

Mientras la operadora se remite a acuerdos de 2021 y a una prórroga de marzo de 2025, el Ayuntamiento insiste en que la petición específica para transformar la actual campa de tierra en un aparcamiento debidamente acondicionado sigue guardada en un cajón de la administración estatal desde antes de las pasadas navidades.