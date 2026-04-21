Tres amigas abren un negocio con la ropa de protagonista: “Se disfrutan piezas especiales sin tener que comprarlas”

Rèvet Brand nace de la iniciativa de tres amigas: Marina Aldea Calleja y Cristina García Fernández, de Valladolid y de Laura Bayón Arroyo, de León. Hace un año, decidieron emprender juntas y tras meses de trabajo, hace apenas un mes, lanzaron su marca.

Es una empresa española, con origen en Castilla y León y que está especializada en el alquiler de looks de invitada.

“Nuestro objetivo pasa por ofrecer piezas de diseñador nacional para eventos como bodas, graduaciones o celebraciones especiales, acercando la moda de calidad a más personas de una forma accesible y consciente”, explican las tres amigas.

La idea surge de una realidad muy común. De la sensación de “no tengo nada que ponerme” frente a un armario lleno de prendas que apenas se han usado una vez.

“Detectamos una necesidad clara de consumo más consciente dentro del sector de la moda de eventos. Por eso, proponemos una alternativa basada en el alquiler de vestidos, conjuntos y complementos de marcas reconocidas”, añaden.

Marcas como Redondo Brand, Mattui Collection, Baymo The Label, Lady Pipa o Blanche Vintage, entre otras, permitiendo “disfrutar de piezas especiales sin tener que comprarlas”, explican.

Tres amigas

“Somos tres amigas con trayectorias profesionales dentro del mundo corporativo y con una ilusión común de crear un proyecto propio sobre la moda como forma de expresión, creatividad y seguridad”, explican las tres amigas.

Cristina García Fernández tiene 31 años y es de Valladolid. Ha estudiado DADE. Marina Aldea Calleja también nació en la ciudad del Pisuerga, tiene 32 años y completó Derecho. Mientras que Laura Bayón Arroyo nació en León y se formó en ADE y Marketing.

“Decidimos unir nuestras experiencias para lanzar Rèvet Brand. Somos personas inquietas, creativas y que cuentan con una gran pasión que es el mundo de la moda”, asegura Cristina García Fernández.

La historia de Rèvet Brand es “una historia de amistad”, añade Marina Aldea Calleja, que nos confiesa que conoció a Cristina en el colegio Tierno Galván en Parquesol” y que, años más tarde, durante su Erasmus en Lyon, Cristina conoció a Laura.

“El hecho de que seamos amigas y estemos tan unidas ha sido clave para crear lo que hemos creado. Antes que socias somos amigas y eso hace que el proyecto tenga una base muy sólida de confianza, ilusión compartida y muchas conversaciones, a veces de negocio y otras de vida”, explica Laura Bayón Arroyo.

Las tres amigas con la ropa que alquilan. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El negocio

Un año en el que las tres tenían muchas bodas y diferentes eventos y tenían que buscar vestidos, nació la idea de Rèvet Brand. Compraban piezas caras que solo usaban una vez y quedaban olvidadas en el armario.

A partir de ahí, en el año 2025, surgió la idea de crear una “solución” para “poder encontrar vestidos de marcas de moda para eventos de manera más accesible y práctica”, aseguran. Cristina llamó a sus dos amigas para contarles la idea y no dudaron en lanzarse a la piscina.

“Nos inspira mucho el cambio de mentalidad que está viviendo la moda hacia un consumo más consciente. El alquiler ya está muy implantado en otros países y cada vez más mujeres buscan opciones más prácticas y sostenibles sin renunciar a llevar algo especial”, asegura Marina Aldea Calleja.

Acaban de lanzar su página web, en marzo de 2026 y, en la actualidad, trabajan de forma online lo que les permite llegar a clientas de toda España. No cuentan con tienda física, todavía, pero trabajan para participar en pop-ups, ferias y colaboraciones con negocios locales para que las clientas puedan conocer los vestidos en persona.

Alguno de los vestidos que alquilan en Rèvet. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Actualmente somos las tres fundadoras quienes gestionamos todo el proyecto. Desde la selección de vestidos, la gestión de pedidos, los envíos, la gestión del calendario, hasta redes sociales los shootings, las fotos o atención al cliente. Esto lo compaginamos con nuestros actuales trabajos”, añade Cristina García Fernández.

Emprender es duro y difícil, pero cuando las cosas van bien, la satisfacción es doble.

Alquilar piezas especiales

“Nos centramos en vestidos, conjuntos y complementos de marcas reconocidas como Redondo Brand, Baymo, Mattui, Lady Pipa, Vicky Martin Berrocal y tendremos muchos más. Alquilamos esta ropa. Es el futuro por comodidad y por responsabilidad”, indica Laura Bayón Arroyo.

A ellas acuden mujeres que tienen un evento especial como puede ser una boda, una graduación o diferentes celebraciones y quieren llevar “algo diferente sin tener que comprar una prenda nueva para una sola ocasión”, añaden.

“Alquilar un vestido varía bastante en función del mismo y de los días que lo quiera alquilar. Tenemos de grandes marcas, desde 60 euros. Creemos que los precios están muy ajustados. Incluyen, de forma gratuita, la tintorería y el envío a domicilio”, apunta Cristina García Fernández.

Las tres amigas controlan todo tipo de detalle.

Presente y futuro

“Desde el arranque hemos tenido muchísimas peticiones. Nos han contactado muchas marcas y ya estamos trabajando en ofrecerlas. Asimismo, las clientas también solicitan mucho la prueba a domicilio”, asegura Marina Aldea Calleja.

El presente, en apenas un mes, está siendo de lujo. Sobre el futuro, Laura Bayón Arroyo apuesta por “tener más conciencia y ser responsables” añadiendo que “alquilar pasa por ser ese futuro”.

“Esperamos ofrecer muchos más modelos y marcas a lo largo de los próximos meses. Van a venir muchas novedades”, finalizan las tres amigas con gran ilusión.