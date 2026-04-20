Mojados mezcla patrimonio, medio ambiente e historia en sus jornadas de ecoturismo: "Interpretamos de forma global"

Mojados (Valladolid) ha presentado este lunes, 20 de abril, sus séptimas jornadas de ecoturismo. Un programa que extenderá el grueso de sus actividades durante los próximos tres meses, aunque acabar hasta cinco, en las que se mezclará el patrimonio, el medio ambiente y la historia.

Así lo han presentado en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, el alcalde de Mojados, Adolfo López, junto al organizador de las jornadas y representante de la empresa Buteo, Juan Antonio Medina, y el diputado de Familia, Igualdad, Acción Social y Centros Residenciales, Alfonso Romo.

"Nuestra idea es intentar una interpretación del patrimonio de forma global e integral. La base es el medio ambiente, pero siempre intentamos relacionarlo con la historia, el arte y con todo lo que surja que tenga relación", ha resaltado Medina.

Programa de Ecoturismo 2026 en Mojados

Las actividades arrancarán el próximo 26 de abril, con una ruta de senderismo por la ribera del río Cega. Ya en mayo, habrá eventos como los recorridos del Pisón al río Eresma, la observación de aves en las Lagunas del Raso, o la ruta hasta el Cardiel por la ribera del Cega.

Paseos bajo la luna llena, la noche de los murciélagos, rutas medioambientales con bicicleta eléctrica, avistamiento de aves, el eclipse solar del 12 de agosto o las noches de las Perseidas completarán un programa lleno de actividades en los meses de mayo, junio, julio y agosto.

"A uno le gusta presumir de las actividades que hace en su pueblo y esta es de las que estamos especialmente orgullosos", ha resaltado Adolfo López.

Para el regidor, Buteo es la "gallina de los huevos de oro" en el ámbito medioambiental. Una empresa que está asociada a la Ruta del Vino de Rueda incluso desde antes que el Ayuntamiento de Mojados.

Desde este año, se ha sumado al itinerario cultural entorno a la llegada de Carlos V que, aunque no han podido desvelar muchos detalles, su ruta hasta la localidad se extenderá más allá de las calles del municipio.

Unas actividades que, además, priman "por la calidad más que por la cantidad", pues varias de ellas cuentan con grupos reducidos de hasta 15 personas con el objetivo de poder "explicar bien las cosas". "Para el eclipse ampliaremos un poquito", ha precisado Medina, aún sin poder detallar los programas para el 12 de agosto.

Aquellas actividades que registren un mayor éxito de participación y demanda, serán replicadas en fechas posteriores, para así "optimizar" las que más son reclamadas por el público.

Habrá también "actividades novedosas e interesantes". Una de ellas será una escucha de los cantos de las aves al amanecer. "La gente podrá ver qué especies hay, escuchar el canto y luego les invitaremos a desayunar en Mojados", ha explicado Juan Antonio Medina.

El programa de Ecoturismo 2026 de Mojados también combinará la naturaleza con la gastronomía. "Habrá una salida a primera hora de la mañana y luego visitas a la quesería, pastelería y al restaurante", ha apuntado el representante de Buteo en relación a la actividad prevista para el 19 de julio.

Para Mojados, estas jornadas son una de sus principales actividades anuales, que nacieron durante la pandemia como una "iniciativa un poco diferente cuando en aquella época no se podían hacer cosas en interiores" y que ya van camino de su séptima edición.

"No tiene nadie una serie de actividades tan completas como las que presenta hoy Mojados", ha zanjado el alcalde de la localidad, presumiendo con orgullo de un entorno en el que se combina, historia, arte, tradición y naturaleza.