Dos meses de obras en Valladolid para asfaltar 51 calles: todos los tramos afectados y fechas

Valladolid arranca este lunes su primera campaña de aglomerado del año. El plan de actuación, diseñado por el Ayuntamiento de Valladolid para renovar la capa de rodadura de 51 tramos de la capital, cuenta con un presupuesto de 880.000 euros y se ejecutará de forma escalonada durante los próximos dos meses.

El cronograma oficial comienza hoy con los trabajos previos, consistentes en el saneamiento del terreno y la sustitución o ajuste de tapas y rejillas en las zonas afectadas.

Según la planificación municipal, tras estas tareas iniciales se dará paso al sellado de fisuras el 4 de mayo, marcando el inicio de la fase estructural de la campaña.

El momento de mayor impacto para el tráfico llegará el 11 de mayo con el inicio del fresado (la retirada de la capa antigua de asfalto), al que seguirá una semana después el extendido del nuevo aglomerado.

La campaña encarará su recta final a partir del 15 de junio con la aplicación de 'slurry' -un tratamiento bituminoso de acabado- y está prevista la conclusión total de las obras para el 24 de junio.

A continuación, mostramos el cronograma con todas las labores previstas en esta primera campaña de aglomerado: