El fenómeno del Torde ya es una realidad y es equipo de 2ª RFEF por la vía rápida: "Es un orgullo para la provincia de Valladolid"

La afición del Atlético Tordesillas en el partido del ascenso en Las Salinas Henar García @AtcoTordesillas (X, antes Twitter)

Este pasado domingo, 19 de abril, en Tordesillas no jugaban solos. Lo hacía la provincia de Valladolid entera. La fecha quedará enmarcada para la historia una vez los rojiblancos han certificado su ascenso a 2ª RFEF tres jornadas antes del final.

Gracias a un solitario gol de Miguel Hernández, los de la Villa del Tratado se llevaron la victoria por 1-0 ante el Almazán en Las Salinas en un partido que cerró una temporada histórica para el municipio. "Es un orgullo para toda la provincia de Valladolid", resaltó tras el partido el presidente de la Diputación, Conrado Íscar.

Con este ascenso, el Atlético Tordesillas se afianza como segundo club de fútbol más importante de la provincia, únicamente por detrás del Real Valladolid. Por primera vez, jugarán en 2ª RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañó al Atlético Tordesillas en su ascenso a 2 RFEF

Un hito que devuelve a los tordesillanos a este nivel en España después de disputar hace algunos años la antigua 3º División, antes de la desaparición de la 2ºB para convertirla en 1 y 2 RFEF.

Con este resultado, sumado al empate del Guijuelo (Salamanca), sus inmediatos perseguidores, con el Villaralbo (Zamora), el Atlético Tordesillas alcanzaba una ventaja de 11 puntos sobre el segundo clasificado a falta únicamente de 9 puntos por disputarse.

Después de quedarse el año pasado a las puertas del ascenso directo, que se lo llevó el Atlético Astorga, y caer posteriormente en el play-off, este año la vía rápida ha sido el objetivo prioritario durante toda la temporada.

"Ha sido algo histórico", destacaba el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, tras el encuentro. Un ascenso que ha trascendido lo deportivo y que se ha convertido en un fenómeno social en toda la provincia.

En este contexto, tanto Diputación de Valladolid como Ayuntamiento de Tordesillas han querido ratificar su apoyo al club para que pueda afrontar la próxima temporada en 2ª RFEF con "garantías".

De esta manera, una vez finalice la competición, comenzarán los trabajos para mejorar las instalaciones de Las Salinas, con medio millón aportados por los planes provinciales de la Diputación de Valladolid y recursos propios del Ayuntamiento de Tordesillas.

"Para octubre tiene que estar todo ya en marcha para poder disputar con garantías una Copa del Rey en la que esperamos que nos toque un equipo grande", avanzó Oliveira.

El alcalde explicó que las actuaciones consistirían en el recambio de la iluminación y que se adecentarán las instalaciones para que sean "acordes" a la categoría.

Por otro lado, garantizó el apoyo del Ayuntamiento de Tordesillas y el tejido empresarial del municipio y la comarca al club.

"Va a ser fácil buscar la cantidad económica que necesita el club para poder disputar laª 2 RFEF con garantías de estar ahí y jugar un play-off de ascenso a la siguiente categoría (1 RFEF)", añadió.

Conrado Íscar, por su parte, precisó que estos días son para "disfrutar" y que llegado el momento el equipo será recibido en la sede de la Diputación de Valladolid, el Palacio Pimental, tras lo que "nos sentaremos con el Ayuntamiento y el club".

"Somos conscientes de la importancia que tiene este salto y vamos a estar a su lado", aseguró ante los medios de comunicación.