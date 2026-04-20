Aldeamayor conjuga tradición y cultura en su festival nacional de folclore: "Hay que recordar siempre de dónde venimos"

Por séptimo año, Aldeamayor de San Martín (Valladolid) se prepara para celebrar la séptima edición de su festival nacional de folclore, donde la tradición y cultura se conjugan en una cita que sirve como escaparate de la diversidad que coexiste en España.

"Hay que recordar siempre de donde venimos", ha destacado el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid y encargado del área de Hacienda, Personal y Régimen Interno, Víctor Alonso, durante la presentación.

Ha estado acompañado en el Palacio Pimentel, sede de la institución provincial, por las concejalas de Aldeamayor de San Martín Virginia Almanza y Noelia García, el edil Ángel Luis Sánchez, y la representante del grupo de danzas Aldea-Maior, Carmen Carrión.

En esta ocasión, el Grupo de Baile y Gaitas de Torroso (Pontevedra, Galicia) serán los invitados que completarán el cartel junto a los locales de Aldea-Maior en una cita que también contará con sorpresas.

Así lo ha desvelado Carmen Carrión, que ha avanzado que será Cristina Zagaleja la encargada de "guiar y presentar el festival". "Lleva una escuela de pandereta, con una forma muy interesante de aprender a tocarla", ha apuntado la representante de Aldea-Maior.

Como es habitual, el grupo de danzas local contará con la colaboración de la Asociación Musical Tradicional Tierra de Pinares y el propio Ayuntamiento de la localidad, que cede desinteresadamente las instalaciones necesarias.

Antes del inicio de las actuaciones en el marco del festival, los grupos protagonizarán un pasacalles desde las 17:30 horas por las calles del municipio, junto a sus respectivas formaciones musicales, entre el Espacio Joven y la Casa de Cultura.

Media hora más tarde, a las 18:00 horas, dará comienzo al festival. "Todo lo que sea poner en valor nuestra tradición significa muchísimo", ha destacado Virginia Almanza.

En este sentido, ha subrayado que desde el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín se intenta "fomentar las tradiciones, a pesar de ser un pueblo moderno" porque es algo "muy importante".

Algo en lo que ha coincidido Noelia García, quien también ha añadido que de esta manera se contribuye "a recibir nosotros a grupos" al igual que el de Aldea-Maior "viaja también a otros certámenes donde les invitan".

"Es un orgullo tener la capacidad, la voluntad y la ilusión de recibir a otros grupos de danzas y ser nosotros los anfitriones", ha puntualizado.

El Grupo de Baile y Gaitas de Torroso tiene su origen en 1985 bajo la batuta de Maruja Méndez, que ejercía de maestra de baile y fue la responsable de impulsar los primeros pasos de la agrupación.

Por su parte, el Grupo de danzas Aldea-Maior nació en 2002 de la mano de un grupo de jóvenes de la localidad, que se propusieron aprender los bailes y danzas de su tierra.

"Nuestro baile estrella es la jota de Aldeamayor, que nos lo han enseñado la gente mayor del pueblo. Es un orgullo que haya abuelos, hijos y nietos que lo sigan bailando en las procesiones o en las romerías", ha zanjado Carrión.