Valladolid mejora la calidad de vida de sus vecinos con un innovador programa de estimulación cognitiva

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en un Centro de Vida Activa. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha un programa innovador de estimulación cognitiva que lleva el nombre de Neuronap, en las ocho unidades de estancias diurnas de titularidad municipal que se ubican en sus seis Centros de Vida Activa de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas usuarias mediante una intervención personalizada que se adapta al perfil cognitivo y a las necesidades específicas de cada persona.

El programa permite diseñar itinerarios de rehabilitación individualizados, seleccionando entre una amplia variedad de ejercicios en función de las habilidades que se desean trabajar y del nivel de dificultad requerido.

Además, la herramienta utilizada posibilita adaptar las actividades a diferentes situaciones asociadas, como limitaciones de movilidad, problemas de visión o dificultades de comprensión, garantizando así una atención inclusiva y accesible.

El programa se desarrolla tres días a la semana en las Unidades de Estancias Diurnas situadas en los Centros de Vida Activa de Parquesol (2 unidades), Zona Sur, Zona Este, Rondilla (2 unidades), Arca Real y Huerta del Rey.

Para su implementación, todos los centros cuentan con equipamiento tecnológico avanzado, incluyendo pantallas de gran formato que permiten la realización de ejercicios interactivos, así como tablets con una amplia variedad de actividades y juegos adaptados a las capacidades de las personas usuarias.

Las sesiones se llevan a cabo tanto de manera individual como grupal y están dirigidas por personal especializado de las unidades, que ha recibido formación específica previa a la puesta en marcha del programa. Este personal pertenece a la empresa Serveo, adjudicataria del contrato del Servicio de Estancias Diurnas, que incorporó esta solución como parte de su propuesta de mejora del servicio.

Neuronap utiliza una plataforma de neurorrehabilitación que ofrece miles de ejercicios de estimulación cognitiva altamente personalizables, permite el seguimiento continuo del progreso de cada usuario y facilita la planificación de intervenciones adaptadas.

El Ayuntamiento de Valladolid refuerza con esta iniciativa su compromiso con el envejecimiento activo, la atención centrada en la persona y la innovación en los servicios sociales municipales.