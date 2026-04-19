A prisión tras agredir con un cuchillo de 14 centímetros al compañero de piso: “No quería bajar a pelear a la calle”

Agentes de la Policía Nacional han detenido, este sábado 18 de abril, a un varón en Valladolid como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de homicidio en grado de tentativa.

Todo tras una agresión ocurrida en la vivienda que compartían en la capital vallisoletana y después de que los agentes de la Policía Nacional fueran comisionados para dirigirse a un domicilio situado en el barrio de Parque Alameda, donde se recibía un aviso de que un varón podría haber sido apuñalado.

A su llegada, los agentes procedieron a entrevistarse con una de las inquilinas de la vivienda, que les indicó cuál era la habitación en la que se había producido la agresión.

Los actuantes observaron la puerta fracturada, con el bombín arrancado y en el suelo, así como una importante cantidad de gotas de sangre que conducían hasta la cama, donde se encontraba la víctima junto a su pareja.

El varón agredido manifestó que momentos antes otro residente de la vivienda había accedido por la fuerza a la habitación, fracturando la puerta e intentando agredirle con un cuchillo mientras profería amenazas de muerte

Según su declaración, el agresor realizó movimientos descendentes dirigidos al pecho y cuello, causándole un corte semivertical desde la zona de la yugular hasta el lado opuesto del pecho.

Asimismo, presentaba un corte profundo en la parte exterior del hombro derecho y otra lesión incisa en el antebrazo derecho, compatible con maniobras defensivas.

La víctima relató que los hechos se desencadenaron tras una fuerte discusión previa motivada por el ruido que el presunto agresor estaba generando. Inicialmente, le había requerido por mensaje de WhatsApp que cesara las molestias y, al no obtener respuesta, acudió a su habitación, donde se produjo una pelea entre ambos.

Tras separarse y regresar cada uno a su estancia, el agresor habría irrumpido posteriormente en la habitación de la víctima para atacarle.

Tras recibir una primera asistencia sanitaria en el lugar, el herido fue trasladado al Hospital Río Hortega, donde el servicio de urgencias determinó la necesidad de sutura en varias de las lesiones.

Paralelamente, las dotaciones policiales iniciaron gestiones para la localización del presunto autor, que fue identificado y detenido alrededor de las 12:00 horas en la confluencia de la calle Domingo Martínez con Paseo de Zorrilla.

El varón manifestó que había fracturado la puerta porque su compañero de piso “no quería bajar a pelear a la calle”. También indicó que el cuchillo utilizado, de aproximadamente 14 centímetros de longitud total, había sido arrojado al río Pisuerga, sin poder precisar el punto exacto.

Durante la detención, la víctima refirió además haber recibido golpes en el rostro y solicitó asistencia médica por dichas lesiones.

Por todo lo expuesto, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y allanamiento de morada.

El detenido fue trasladado al Centro Médico Arturo Eyríes para su valoración y, posteriormente, a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado.

Una vez finalizado, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.