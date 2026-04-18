Lidia Risco, estudiante de la UEMC, triunfa con un podcast único centrado en el deporte minoritario: se lleva 1.000 €

Jesús Zarzuela (UEMC) y Guillermo 'Lolo' Velasco (APDV) junto con la ganadora de la beca Lidia Risco. Fotografía: Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) junto a la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) han concedido el Premio de Periodismo Deportivo Ángel María de Pablos a Lidia Risco González.

Es estudiante del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UEMC, por su podcast “Cantera de élite”, centrado en el deporte minoritario.

El galardón, dotado con 1.000 euros, reconoce la excelencia en el ámbito del periodismo deportivo universitario y refuerza la apuesta conjunta por impulsar el talento joven en el ámbito de la comunicación.

El trabajo premiado aborda disciplinas con menor visibilidad mediática como la gimnasia de trampolín, el voleibol o el hockey, poniendo el foco en el deporte de base y en el contexto local de Valladolid.

A través de un formato sonoro cuidado, la autora construye un relato que combina información, análisis y testimonios directos de deportistas. El jurado ha valorado especialmente la elección temática del proyecto, destacando la apuesta por dar voz a deportes menos conocidos y su contribución a ampliar la mirada del periodismo deportivo.

Asimismo, ha subrayado el esfuerzo en la elaboración del podcast, tanto en la búsqueda de fuentes como en la incorporación de entrevistas que enriquecen el contenido, aportan diferentes puntos de vista y humanizan el relato.

En este sentido, los miembros del jurado han coincidido en señalar que el trabajo “presenta un mayor desarrollo respecto a otras propuestas, tanto por la inclusión de testimonios como por la diversidad de enfoques, logrando un resultado más completo y cercano”.

El Premio de Periodismo Deportivo Ángel María de Pablos tiene como objetivo fomentar el talento periodístico entre los estudiantes universitarios y reconocer trabajos que aporten valor al ámbito de la información deportiva.

La iniciativa, impulsada conjuntamente por la UEMC y la APDV, refuerza la conexión entre formación académica y práctica profesional, incentivando la creación de contenidos rigurosos, innovadores y con impacto social.

El premio rinde homenaje a Ángel María de Pablos, fallecido en enero de 2024, referente del periodismo deportivo local y nacional, reconocido por su independencia, su profundidad intelectual y su visión humanista del deporte, valores que inspiran esta iniciativa y que se proyectan en las nuevas generaciones de periodistas.

Con este reconocimiento, la Universidad Europea Miguel de Cervantes refuerza su modelo de formación práctica en comunicación, impulsando nuevas narrativas como el podcast y consolidando una propuesta académica orientada a la empleabilidad y a las demandas reales del sector periodístico.