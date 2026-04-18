Así grababa un hombre con cámaras infrarrojas a mujeres en momentos de intimidad en la playa de Valladolid

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre por un presunto delito contra la intimidad y por otro presunto delito de corrupción de menores. La detención se produjo el pasado 16 de marzo.

El presunto autor ya había sido detenido por hechos similares en el año 2022. Los agentes le identificaron en la Playa de las Moreras el pasado 6 de septiembre.

Al parecer, como informan fuentes policiales, estaba usando dispositivos de grabación de infrarrojos para “captar imágenes de mujeres en momentos de intimidad”.

Se le intervinieron dos teléfonos móviles y también dos cámaras inalámbricas de infrarrojos, además de una batería externa.

A continuación, los agentes del Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional analizaron el material intervenido.

Se han localizado un total de 94 archivos en los que se han consolidado un total de 146 detecciones de víctimas que aparecen “en ropa interior o desnudas en momentos de intimidad o higiene personal”.

“En la inmensa mayoría de las imágenes aparecían mujeres y también menores de edad”, como ha señalado el portavoz de la Policía Nacional, Francisco Álvarez.

Documentos en los que las víctimas aparecen, tanto en entornos de aseo como en la vía pública.

“Tres de los vídeos habían sido realizados momentos antes de que fuera identificado en la Playa de las Moreras. El detenido aparece en esas grabaciones hasta en seis ocasiones manipulando las cámaras ocultas y comprobando el plano de las mismas”, ha añadido el portavoz de la Policía Nacional de Valladolid.

Tras recabar toda información el 16 de marzo se procedió a la detención del hombre, de 36 años de edad, como presunto autor de un delito contra la intimidad y otro de corrupción de menores.

El detenido fue oído en declaración, en presencia de su abogado en dependencias policiales, quedando posteriormente en libertad con la obligatoriedad de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

Las pesquisas para localizar a las víctimas han tenido continuidad hasta ahora habiéndose identificado a dos de ellas que han manifestado “su intención de presentar denuncia por lo acontecido”, como señalan fuentes policiales.

El atestado y toda la investigación ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial.