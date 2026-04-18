Un famoso castillo del siglo XV en Valladolid estrena una sala que narra la historia de las Cortes a través de la pintura

Imagen de la presentación de la nueva sala expositiva en el Castillo de Fuensaldaña con la presencia de Conrado Íscar. Fotografía: Diputación de Valladolid.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado la nueva sala de la Herradura del Castillo de Fuensaldaña, que continúa con el proyecto de musealización del Bien de Interés Cultural (BIC).

Este espacio, ubicado en la torre del Homenaje, se ha convertido en una nueva sala expositiva que narra la historia de las Cortes de Castilla y León a través de la pintura.

En esta sala se conserva todavía el mobiliario original. Una sala que fue diseñada para albergar la sala de comisiones de las primeras Cortes de la democracia, lo que aporta un valor añadido al futuro recorrido museográfico.

Para elaborar el relato histórico de este nuevo espacio, la Diputación ha encargado a los doctores en Historia Carlos Belloso y Javier Traité la realización de sendos informes en los que había que recoger los siete hitos más relevantes en la historia de las Cortes.

Tras un riguroso trabajo de análisis, se han seleccionado acontecimientos que abarcan desde su origen en las Cortes de León (1188) y las Cortes de Sevilla (1250), pasando por las Cortes de Segovia (1347) y las de Ávila (1420), la revuelta comunera protagonizada por Juana de Castilla y Carlos V, el episodio conocido como las no Cortes de 1665, su reflejo en la Constitución de Cádiz de 1812 y, finalmente, las Cortes de Fuensaldaña de 1983.

Para plasmar estos episodios en obras artísticas de gran formato, la Diputación ha contado con siete artistas de reconocido prestigio.

Así, Enrique Reche aporta su visión desde el realismo contemporáneo; Santiago Bellido, desde un realismo centrado en la figura humana; Daniel Yordanov, con un enfoque expresivo de connotaciones sociales e irónicas; Rosana Largo Rodríguez, a través de un hiperrealismo con base onírica y surrealista.

Pablo Giménez, con su característico paisajismo luminoso; Julio Sendino, mediante la descomposición geométrica; y Blanca Ruiz Paniagua, con una pintura emocional que transita entre la figuración y la abstracción.

Cada uno de los artistas ha trabajado a partir de los informes completos elaborados por los historiadores, lo que les ha permitido contar con una visión global del proyecto, más allá del episodio concreto representado. Todos ellos han dispuesto de libertad estética y creativa, debiendo ajustarse únicamente a las dimensiones requeridas por el espacio.

Esta nueva sala completa la experiencia de visita al Castillo de Fuensaldaña, Centro de Interpretación de los Castillos.

Asimismo, cada uno de los hitos históricos ha sido asignado a un artista concreto: Blanca Ruiz Paniagua representa el origen de las Cortes; Julio Sendino, las Cortes de Segovia; Enrique Reche, las de Ávila; Pablo Giménez, la revuelta comunera; Daniel Yordanov, las no Cortes de 1665; Rosana Largo Rodríguez, su presencia en la Constitución de Cádiz; y Santiago Bellido, las Cortes de Fuensaldaña de 1983.