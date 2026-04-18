Dolor y luto en Valladolid tras la muerte de Oscar Schmidt a los 68 años: una leyenda del baloncesto mundial

Valladolid llora la muerte este viernes, 17 de abril, de Oscar Schmidt, la leyenda del baloncesto que tenía el récord mundial de puntos anotados y que ha fallecido a los 68 años en la ciudad de Sao Paolo.

Schmidt tuvo que ser internado en un hospital tras sentir un malestar repentino en casa. El deportista luchaba desde hace años con un tumor cerebral.

Schmidt fue ejemplo de determinación y coraje durante esa lucha y la Confederación Brasileña de Baloncesto lo definió como “un símbolo eterno” en un mensaje expresando su gratitud por todo lo que representó “dentro y fuera del campo”.

Fue jugador del Fórum Valladolid entre 1993 y 1995.

Una leyenda mundial que pasó por Valladolid

Además de haber anotado más puntos que cualquier otro jugador de baloncesto en la historia, para un total de 49.737, el brasileño participó en un total de cinco ediciones de los Juegos Olímpicos, entre los de Moscú 1980 y Atlanta 1996.

Era apodado como ‘Mano Santa’ y fue clave en la conquista del oro de los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la de bronce en el Mundial de Filipinas 1978.

Aunque compitió gran parte de su vida en Brasil, en clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó en Italia y para el Fórum Valladolid, entre 1993 y 1995.

Además, fue inscrito en el año 2013 en el Salón de la Fama de Baloncesto en Estados Unidos, junto a otras leyendas del deporte de la canasta.

Durante su etapa en el club vallisoletano, estableció un récord histórico al anotar 11 triples en un solo partido contra el CB Murcia el 19 de marzo de 1994, una marca que se mantuvo vigente durante 20 años.

En la ciudad del Pisuerga dejó una huella imborrable como uno de los mejores anotadores de la historia de la Liga ACB.

Condolencias

El Club Baloncesto Ciudad de Valladolid ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que se han mostrado “consternados” por el fallecimiento de una “leyenda del baloncesto internacional” que “tanto nos hizo disfrutar en Valladolid”.

“Nuestro más sentido pésame a su familia, allegados y todo el mundo de este deporte. Descanse en paz”, han finalizado desde el club vallisoletano.

“En ACB pudimos disfrutarle dos temporadas en el CB Valladolid, 1993-1994 y 1994-1995. Metió 2.009 puntos con 28,3 de media y fue el máximo anotador de la Liga en su primer año. Una leyenda que quedará para siempre en el recuerdo de nuestro baloncesto”, han señalado desde la Liga Endesa.

Una pérdida enorme de un jugador único que hizo vibrar a los aficionados del Forum Valladolid.