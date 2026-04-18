Detenido tras apuñalar a su compañero de piso tras una riña en Valladolid

Un hombre ha sido detenido después de una riña entre compañeros de piso en Valladolid, como han confirmado fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Los hechos se han producido en la calle del Campo Gómara de Valladolid, donde uno de ellos ha sufrido heridas por arma blanca tras una discusión entre ambos varones.

El suceso se ha producido a las 10:30 horas de este sábado, 18 de abril, en la ciudad del Pisuerga.

La Policía Nacional ha acudido al lugar para detener al hombre por un presunto delito de lesiones graves.