Polémica por las vallas junto al nuevo gimnasio Viding de Valladolid: de la “dejadez” al “se quitarán de inmediato”

Imagen de las polémicas vallas en el Paseo del Cauce. Fotografía: Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado que el vallado de una obra recibida por el Ayuntamiento “impide el paso de peatones y el aparcamiento de vehículos en el Paseo del Cauce”.

Los socialistas aseguran, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que aunque el Ayuntamiento ya cuenta con “la recepción de la obra” el equipo de gobierno formado por PP y Vox es “incapaz de retirar las vallas situadas junto al centro deportivo”.

Critican, además, la “dejadez” del equipo de gobierno presidido por Jesús Julio Carnero en los asuntos que “afectan directamente a los vecinos”.

“El Paseo del Cauce, en el lateral del centro deportivo construido en el solar de Lauki, se encuentra vallado, inhabilitando decenas de plazas de aparcamiento y limitando la movilidad de los ciudadanos”, aseguran los socialistas.

Apuntan que el centro deportivo, que lleva el nombre de Viding, abrió sus puertas a finales del mes de octubre del año pasado y, por tanto, “la obra concluyó hace meses”.

“Sin embargo, las vallas siguen ahí, con la consiguiente inhabilitación de decenas de plazas de aparcamiento y la imposibilidad de transitar por esa zona”, aseguran en el comunicado desde el PSOE.

En la Comisión de Urbanismo celebrada el 17 del pasado mes de marzo el concejal socialista Luis Vélez presentó una pregunta por escrito por la ocupación de la acera y los estacionamientos de estas vallas en Paseo del Cauce.

Como recuerda Vélez el concejal de Urbanismo contestó que “ya existía un informe favorable del SEPI y la retirada sería inmediata. Esa fue la respuesta del 17 de marzo, pero ha transcurrido un mes y todo sigue igual”.

Pero hay más elementos que delatan “la falta de gestión, la mala gestión” en los asuntos que afectan día a día a los ciudadanos, critican los socialistas.

Aseguran que, a fecha 10 de abril de 2026, mediante decreto del concejal de Urbanismo, se “declaraban finalizadas y recibidas, con efectos liberatorios para la propiedad y la entidad urbanizadora, las obras de urbanización correspondientes a los terrenos objeto de cesión”.

Un decreto que incluía otro acuerdo: “asumir, desde la fecha del presente decreto, la conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones cedidas, quedando las mismas a disposición municipal para su apertura al uso público”.

A efectos prácticos, a día de hoy, los peatones “siguen sin poder pasear por la acera porque está vallada y los conductores tampoco pueden estacionar sus vehículos”.

La versión del Ayuntamiento

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha puesto con fuentes municipales tras las críticas socialistas para confirmar que “la obra está recibida”.

“Se quitarán de inmediato”, han añadido las mismas fuentes.