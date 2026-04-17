La obra interminable en la VA-20 de Valladolid: nuevos cortes y piden no circular por la vía para evitar atascos

Las obras en la VA-20. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que encara la fase final de las obras de adecuación de la VA-20 para peatones y ciclistas desde el kilómetro 0 y hasta el 10,3, entre el enlace con la A-62 (norte) y la VA-30 (sur) en Valladolid.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto total de 12,8 millones de euros (IVA incluido), están financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de los fondos europeos NextGenerationEU.

Esta actuación se puso parcialmente en servicio el pasado mes de enero tras la construcción de un carril bici bidireccional de 9,5 kilómetros y nuevas zonas verdes.

Una vez finalizada la fase de rehabilitación del firme de las glorietas existentes, se van a llevar a cabo los trabajos de extendido de aglomerado en la capa de rodadura y la instalación de señalización horizontal definitiva.

Las obras obligarán a nuevos cortes que afectarán a los conductores a partir del lunes 20 de abril a las 8:00 horas.

Se producirán afectaciones al tráfico desde la avenida de Burgos hasta el enlace con la VA-30/A-601. Del 20 de abril al 3 de mayo: calzada derecha, sentido Segovia. A partir del 4 de mayo: calzada izquierda, en sentido Burgos.

Los trabajos obligarán a cerrar las calzadas por tramos. Las glorietas permanecerán abiertas y el tráfico se desviará por las glorietas anterior y posterior al tramo en ejecución.

Una vez completado el asfaltado, la señalización horizontal se llevará a cabo en horario nocturno con estrechamientos puntuales de las calzadas. Todos los desvíos estarán debidamente señalizados.

Se recomienda a los conductores evitar la VA-20 durante este periodo, especialmente en las horas punta de entrada y salida laboral.

Los cortes finalizarán previsiblemente el 14 de mayo.