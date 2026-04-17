Detienen a un hombre por tratar de tirar a una mujer por el puente de Arturo Eyries y agredirla

Un hombre, del que se desconoce la edad, ha sido detenido este pasado miércoles en Valladolid después de intentar tirar a una mujer por el puente de Arturo Eyries y agredirla después.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a este periódico, que a su vez han precisado que no pueden dar más detalles de la actuación dado que la persona arrestada podría padecer problemas por una enfermedad mental.

Todo ocurrió en la mañana de este pasado 15 de abril, siendo unos agentes fuera de servicio los que intervinieron en primer lugar al encontrarse la situación y que dieron aviso posteriormente a sus compañeros de la Policía Nacional.

Cuando los funcionarios uniformados llegaron hasta el lugar, procedieron a la detención de esta persona, que fue trasladada para una valoración exhaustiva de su situación.