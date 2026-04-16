La familia de Esther López rompe su silencio tras hallarse el zulo en el chalé de Óscar: "El tiempo nos ha dado la razón"

La familia de Esther López ha roto su silencio en un duro comunicado tras el hallazgo del zulo en la antigua casa familiar de Óscar, el principal acusado por la muerte de la joven de Traspinedo.

La familia ha querido puntualizar informaciones que, a su juicio, no pueden “quedar silenciadas” ante los últimos acontecimientos.

Inicialmente, han agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyo trabajo ha desembocado en la apertura del juicio oral contra el que fuera amigo de Esther.

Pero también han querido subrayar que la Fiscalía ha calificado los actos protagonizados por Óscar como un delito de asesinato.

Asimismo, recuerdan que la tesis acusatoria sostiene que, tras una discusión, Esther abandonó el lugar a pie y fue alcanzada intencionadamente por el vehículo del acusado, un Volkswagen T-ROC, a una velocidad de unos 40 km/h.

Y subrayan, con especial dolor, que las lesiones iniciales no eran mortales en sí mismas, lo que significa que Esther permaneció con vida tras el atropello y falleció debido a que el acusado no le prestó socorro, dejando que se produjera el fatal desenlace en las proximidades de su domicilio en la urbanización El Romeral.

Respecto al reciente hallazgo de un habitáculo oculto o zulo, la familia López de la Rosa es tajante al afirmar que la “contundente acusación de la Fiscalía” es muy anterior a este descubrimiento, por lo que este hallazgo “no exime” al acusado a efectos probatorios de ninguna de las certezas y pruebas objetivas obtenidas contra él.

En el mismo sentido, califican la actitud de Óscar como “obstruccionista, embustera y mentirosa”, denunciando que “nunca” reveló la existencia de un habitáculo a pesar de que los agentes estuvieron registrando su vivienda durante tres días en su presencia.

Para los familiares, esta omisión no es “nada sorprendente” viniendo de una persona que lleva más de 4 años acusando a los investigadores de “mentir, inventar y manipular pruebas”.

El comunicado también hace un repaso pormenorizado por lo que consideran evidencias “irrefutables” que Óscar atribuye a un “complot” contra él.

Tales como las llamadas realizadas tras el atropello, las búsquedas en su dispositivo móvil sobre la curva donde apareció el cadáver o el borrado de la centralita de su vehículo.

Además, lamentan que se haya ignorado hasta en cinco ocasiones su petición de prisión provisional, por el riesgo de destrucción de pruebas. “Lamentablemente, una vez más, el tiempo nos ha dado la razón”, señalan.

“En libertad solo entorpece, miente y ataca una investigación excelente llevada a cabo por los mejores profesionales al alcance de la Guardia Civil”, continúan en el comunicado.

Finalmente, la familia López de la Rosa ha expresado el inmenso “coste físico y emocional que han supuesto estos cuatro años y tres meses”, al tiempo que han agradecido el respeto de los medios de comunicación y a todas las personas que les han apoyado.