La Guardia Civil inspeccionará este jueves el zulo del antiguo chalé de Óscar en busca de restos de Esther López

Pintadas en el chalé de la familia de Óscar en El Romeral Cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

La Guardia Civil entrará este jueves, 16 de abril, en el zulo hallado en el antiguo chalé donde vivía Óscar, principal sospechoso por la muerte de Esther López, en busca de nuevas pistas y restos biológicos que arrojen luz sobre la muerte de la joven en Traspinedo (Valladolid).

Así lo ha autorizado la jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, una vez se ha devuelto el caso al inicio de las diligencias tras encontrar el nuevo propietario del inmueble una trampilla que daba acceso a este sótano oculto.

A través de un escrito remitido por fuentes judiciales, han explicado que la magistrada ha decidido acceder a la solicitud de la Guardia Civil, que presentó este miércoles una solicitud, para realizar una inspección ocular del habitáculo.

Aunque no había oposición por parte del nuevo propietario de la vivienda, la jueza, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, ha autorizado la entrada y registro para que la diligencia se lleve a cabo "con todas las garantías legales".

De esta forma, la Guardia Civil ha recibido la autorización para realizar una inspección ocular que, "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior".

A su vez, también se autoriza la posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos, suelos, etc y la recogida y transporte en cualquier superficie o soporte para su posterior análisis de distintas muestras que se pudieran obtener.

"En especial en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos, y proceder a la captación y/o grabación de imágenes durante la actuación policial", ha añadido la magistrada.

La entrada e inspección será este jueves a partir de las 09:00 horas y será llevada a cabo por el Grupo ECIO - Equipo Central de Inspección Ocular - de la Dirección General de la Guardia Civil.

Junto a ellos, estará también el personal del laboratorio de criminalística de la UIPJ de Valladolid y las unidades que sean necesarias a mayores de estas.

Para la instructora del caso, existen los "requisitos suficientes para acordar la medida solicitada" con el objetivo de "ahondar en el hallazgo de algún elemento relevante para la investigación" que, en su caso, "pudiera arrojar luz sobre los hechos, a la vista del nuevo elemento desconocido con anterioridad y encontrado en la vivienda que fue de los padres del principal imputado en la causa".

En este sentido, ha precisado que "no hay otro modo de buscar indicios nuevos sobre el hecho investigado y que se trata de un hallazgo hasta ahora desconocido; amén de la gravedad del caso, la alarma social causada y la valoración conjunta de este caso".

Todos estos motivos han llevado a la instructora a precisar que la autorización "es absolutamente idónea a los fines pretendidos y que en puridad de conceptos no hay oposición del actual dueño de la vivienda, considerando de esencial importancia el posible hallazgo de material biológico o humano".