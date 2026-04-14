Nuevo giro judicial en el caso Esther López tras el hallazgo del zulo en el antiguo chalé de Óscar

La Audiencia Provincial de Valladolid, competente para juzgar a Óscar por la muerte de Esther López, ha devuelto la causa al Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid por ser “el órgano jurisdiccional encargado de la investigación”.

Todo para que, de este modo, “resuelva lo que estime oportuno” tras recibir un oficio de la Guardia Civil en la que “se comunica el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado”, como informan fuentes jurídicas.

Como aseguran las mismas fuentes, la Guardia Civil presentó este lunes, 13 de abril, un atestado en el órgano que instruyó la causa.

La titular del mismo, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento”, ha emitido hoy el escrito de la Benemérita a dicho tribunal para “poner los hechos en conocimiento de este órgano, que ya estaba realizando los trámites para el señalamiento del juicio por jurado popular”.

La Audiencia también ha recibido hoy un escrito de la Fiscalía pidiendo "la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables".

En su auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que sólo tiene competencia para juzgar, resuelve devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

La Audiencia de Valladolid no ha querido pronunciarse sobre la “oportunidad de practicar nuevas diligencias” y deja que sea la instructora la que “resuelva lo que estime oportuno” ante la petición del Ministerio Público.