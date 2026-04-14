Llega el sistema Nagi: Valladolid lidera la natación digital con la primera piscina inteligente de Castilla y León

Valladolid se sitúa desde hoy a la vanguardia de la gestión deportiva en España. El Centro Deportivo Municipal CDO Covaresa ha presentado oficialmente el sistema nagi, una tecnología revolucionaria que convierte sus vasos en la primera piscina inteligente de la ciudad y de cualquier capital de la comunidad.

Esta apuesta por la digitalización transforma por completo la experiencia del usuario, uniendo por primera vez el análisis de datos deportivos con un sistema avanzado de seguridad vital.

Al acto de presentación han asistido Mayte Martínez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid; Jaime Gutiérrez, director general del grupo CDO Fitness; Pablo Gutiérrez, director del CDO Covaresa; y José Miguel López, director de Relaciones Institucionales de nagi.

La implementación de este sistema supone un paso de gigante en los 18 años de trayectoria del centro, consolidando su modelo de excelencia y modernización dentro de la gestión pública.

Tecnología al servicio del nadador y del socorrista

El sistema nagi funciona de forma sencilla pero altamente sofisticada: a través de dispositivos inteligentes integrados en las gafas de natación, el sistema monitoriza en tiempo real la actividad de cada usuario.

Al nadar, una pantalla ubicada en la propia instalación muestra métricas como la distancia recorrida, los tiempos, el ritmo o los descansos, permitiendo que cualquier abonado, desde el aficionado al profesional, pueda medir su evolución personal.

El avance más significativo reside en la seguridad. La tecnología es capaz de detectar situaciones de riesgo bajo el agua de forma automática.

Si el sistema identifica un patrón de posible ahogamiento, emite una alerta inmediata al socorrista, reduciendo los tiempos de reacción y ofreciendo una tranquilidad sin precedentes tanto a los nadadores como a las familias que confían en el centro.

Valladolid, referente de innovación deportiva

Para Jaime Gutiérrez, director general de CDO Fitness, esta integración refuerza la misión de ofrecer instalaciones que no solo sean espacios deportivos, sino entornos donde la confianza sea la base.

Por su parte, José Miguel López, representante de nagi, ha destacado que este proyecto en Valladolid —una tecnología que ya triunfa en más de 80 piscinas de España y se expande por Francia y Japón— es un ejemplo perfecto de cómo la colaboración público-privada puede crear espacios "más divertidos, seguros y accesibles para todos".

El CDO Covaresa no solo mejora la calidad de su servicio, sino que democratiza el rendimiento deportivo, poniendo al alcance de todos los vallisoletanos herramientas de análisis que hasta hace poco estaban reservadas a la élite, todo ello bajo el paraguas de una seguridad reforzada por inteligencia artificial.