"Un fin de semana diferente": Aldeamayor reúne en un día su mercado de los autónomos y la solidaridad contra el cáncer

Presentación del XXIII Mercado de los Autónomos y la II Marcha contra el Cáncer de Aldeamayor de San Martín

Este será "un fin de semana diferente" en Aldeamayor de San Martín (Valladolid). La localidad reunirá este 18 de abril su XXIII Mercado de los Autónomos y la II Marcha Contra el Cáncer, en una cita en la que se recaudarán fondos para la investigación y habrá una amplia programación en torno a 36 puestos en los que adquirir embutidos, quesos, vinos, ropa, jabones o ropa.

Sendas jornadas han sido presentadas este martes en el Palacio Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, con la participación del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, y el alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez.

Han estado acompañados a su vez por el presidente de la AECC en Valladolid, Artemio Domínguez, el presidente de los autónomos de la localidad, Pedro Pablo Martín, y concejales de la Corporación municipal.

La jornada arrancará a las 09:30 horas con la marcha. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo viernes 17 de abril en la Casa de la Cultura. Por otro lado, podrá apoyarse el dorsal cero a través de las cuentas puestas a disposición por la AECC en el cartel de la iniciativa.

Tal y como ha resaltado el presidente de la AECC en Valladolid el cáncer es "el problema sociosanitario más importante en el mundo". Asimismo, ha resaltado el carácter "saludable y solidario" de la marcha.

Cartel de la II Marcha Contra el Cáncer en Aldeamayor de San Martín

"Hay que recordar que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a desarrollar cáncer. Todo aquello que sea favorable para apoyar a las personas con esta enfermedad y sus familiares es algo importante", ha añadido.

En este sentido, ha incidido en que "cada paso que se dé en Aldeamayor será en favor de la vida" y ha destacado que "a más investigación, menos cáncer". Con iniciativas como las que tendrán lugar este 18 de abril en la localidad, la AECC en Valladolid pretende aportar este año un millón de euros a la investigación.

Por último, para Artemio, la unión de la marcha con el mercado de los autónomos harán que "sea un día de estos que se enmarquen en la historia" de Aldeamayor de San Martín.

Tras la marcha, que partirá de la Plaza Mayor y finalizará en la misma tras un recorrido de 5 kilómetros no competitivos y pasar por la urbanización de Aldeamayor Golf, arrancará el mercado de los autónomos a las 11:00 en esta misma ubicación.

Cartel de XXIII Mercado de los Autónomos de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

Así lo ha explicado Pedro Pablo Martín, presidente de la Asociación de Autónomos de Aldeamayor de San Martín, quien ha ensalzado este 18 de abril como un "día especial", primero, por los 23 años de historia y, segundo, porque coincidirá con el Día Mundial en homenaje a estos trabajadores.

"Este año vuelve con más fuerza que nunca. Pasamos otra vez al formato original, que es un día exclusivamente solo para el mercado. Habrá puestos muy variados y contenidos que merecen la pena", ha precisado.

Además del propio carácter comercial del mercado, a través de los productos locales que podrán adquirirse en los 36 puestos, hay diferentes actividades programadas como dos talleres infantiles, un dibujante realizando relatos, batucadas, juegos medievales, pintacaras y un gran concierto para cerrar el día.

Uno de los actos centrales será el que tendrá lugar en el Salón de Plenos del ayuntamiento a las 12:30 horas, donde se entregarán el premio local y regional, que en esta ocasión serán para Olga Sanz, de la Librería Mayor, y la empresa Maxpetrol, respectivamente, ambas de la propia localidad.

"El bagaje es más que conocido", ha destacado el alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, quien ha celebrado que el mercado "ha tenido una acogida enorme todos los años".

Por otro lado, con la marcha, ha subrayado que lo que se proponen en el Ayuntamiento de la localidad es "aumentar la participación" para seguir "aportando todo lo que podemos y más".

"Ojalá se pudiera invertir muchísimo más. Es invertir en vida. A todos nos toca de cerca esta enfermedad", ha zanjado durante la presentación.