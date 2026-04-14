Un elenco de jóvenes actores de exitosas series llega a Arroyo con una brillante comedia: buscan cumplir sus sueños

Imagen de 'Donde mueren las palabras' Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.

Este sábado, 18 de abril, llega a la Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda la obra ‘Donde mueren las palabras’.

Se trata de una obra que está escrita y dirigida por Ángel Caballero y que cuenta con un elenco de jóvenes actores como Iván Montes, David Trabucchelli y Marcos Orengo, conocidos por su participación en exitosas series.

La obra, finalista del Premio Nacional de Literatura Dramática 2020, cuenta la historia de cuatro amigos de la infancia que deciden abandonar su ciudad natal para trasladarse juntos a Madrid en busca de sus sueños.

Comparten su evolución hacia la madurez en un piso compartido de estudiantes en Madrid. Se complementan y ponen de manifiesto lo poco que se conocen a sí mismos y al otro cuando van desvelando su lado más oculto.

Asimismo, muestran con ternura la importancia de los lazos de amistad que los unen durante la transición hacia la madurez.

La falta de comunicación, las mentiras, los secretos y los reproches pondrán a prueba esa amistad que parecía indestructible. Descubrirán que la vida no es tan maravillosa como nos la venden.

Esta comedia trata temas como la salud mental, la tolerancia, el respeto y la aceptación. En palabras de su autor, "habla del dolor silencioso que produce la depresión, con la que tanta gente convive sin ser consciente de la magnitud de esa enfermedad implacable”.

“Pero, también, del poder redentor, sanador, de un abrazo. Y apuesta, eso sí, por un mensaje positivo y optimista, de esperanza. Y por la risa, ante todo. La risa que cura, nunca la que hiere...", añade.

Venta de entradas en la web culturaarroyo.sacatuentrada.es, en la taquilla automática de la Casa de la Música y el Teatro, y en la Casa de Cultura, de lunes a viernes de 9.30 a 14.00 y 16.00 a 21.30 y los sábados de 10.00 a 14.00.